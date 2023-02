Insultes en ligne - Conseils pour entretenir sa rocaille - Connaissez-vous les carnavals de chez nous ? - Le mythe Harley-Davidson

Mais cette fois, j’en appelle à vous. Parce que ce récapitulatif, il est fait pour vous. Je serais donc particulièrement heureux de vous voir réagir, de me dire ce que vous appréciez ou pas, de ce que vous aimeriez trouver que l’on ne trouve pas dans ces pages. Ou de ce que vous n’appréciez pas du tout !

Allez, n’hésitez pas. À vos claviers !

DANS L’ACTU

Insultes en ligne: la force de l’effet de meute

Christophe Collignon a été traité de " Crapule sans valeur ", Jean-Marc Franco de " menteur " et Christian Glaude de " beau salo ". L’insulte se généralise. Analyse par une linguiste, membre du groupe international Draine, qui étudie le discours de haine.

Flot d’infractions dans les sociétés de titres-services: « On attend des réactions, d’urgence »

Plus de 1000 infractions à la réglementation sur le bien-être au travail ont été constatées dans le secteur des titres-services. Les syndicats attendent des réactions, d’urgence.

Ryanair prévoit une hausse des prix des billets pour cet été

Les prix des billets d’avion de la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair devraient augmenter de 5 à 10% l’été prochain par rapport à 2022, dans un contexte de forte inflation, a estimé mercredi à Lisbonne son directeur Michael O’Leary.

EN PRATIQUE

Botaniets, le gin bruxellois à 0,0% d’alcool: 5 choses à savoir et 3 idées de mocktails pour votre Tournée Minérale (vidéos)

Botaniets est le premier gin sans alcool distillé au monde. Il est produit par une boîte bruxelloise, basée à Watermael-Boitsfort. On rencontre son fondateur, Alexandre Hauben, sportif qui ne voulait plus transiger. Le mixologue Boupinh Lam vous livre aussi ses secrets pour composer trois cocktails à siroter pendant la Tournée Minérale.

Jardin: les conseils de notre spécialiste pour entretenir sa rocaille

Une rocaille, c’est un petit peu de montagne à domicile. Mais ce n’est pas toujours facile de choisir les bonnes plantes et encore moins d’entretenir l’ensemble. Nos conseils

Vol par ruse au distributeur de billets: voici la méthode des escrocs et les conseils pour se protéger

Les vols par ruse au distributeur de billets se poursuivent, avec des modus operandi souvent similaires qui consistent à subtiliser la carte bancaire de la victime et surtout son code pin. Voici comment procèdent les voleurs et comment réagir, avant ou après la ruse.

COUPS DE CŒUR

QUIZ | Connaissez-vous les carnavals de chez nous ?

C’est bientôt le carnaval et un peu partout dans le monde, on s’apprête à fêter la fin de l’hiver. L’occasion de faire la fête où tout est permis ou presque. À cette occasion, L’Avenir met les petits plats dans les grands pour vous faire découvrir ces festivités. Agenda, diaporama, vidéo et quiz pour ne rien rater de ces festivités.

L’Espace ViVie depuis 10 ans à Verviers: l’importance des soins de bien-être pour les malades d’un cancer (vidéo)

L’Espace ViVie profite de son dixième anniversaire pour davantage se faire connaître et surtout faire connaître les soins de bien-être proposés aux personnes atteintes d’un cancer.

Harley-Davidson: elle fascine depuis 120 ans (vidéo)

Elle incarne l’Amérique, les grands espaces et fascine toujours. Pour ses 120 ans, décryptons le mythe Harley-Davidson.

PAUSE CAFÉ

