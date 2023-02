Mode d’emploi pour installer un nid douillet pour bébé

Le beige, teinte non-genrée, est très en vogue dans les chambres à coucher de nouveau-nés. "Il est préférable de choisir les meubles et la décoration en fonction de ce code couleur plutôt que d’un thème, comme la mer ou la savane, dont l’enfant ou les parents pourraient plus rapidement se lasser."

Le lit, la pièce maîtresse

Il convient ensuite de choisir le lit, pièce maîtresse de la chambre de bébé. "Comme il s’agit d’un sacré budget, optez pour un lit évolutif que l’enfant pourra utiliser jusqu’à ses 6 ans. Si bébé dort dans son berceau dès ses premiers jours de vie, ajoutez-y un réducteur afin qu’il ne soit pas perdu dans ce large espace."

Le mobile, par contre, on oublie. "Tout dépend de l’enfant, mais le mobile peut avoir tendance à le stimuler à un moment où il cherche à s’apaiser. Les mobiles sont plus souvent accrochés aux parcs de jeux." Au-dessus du berceau, on préférera un ciel de lit. "En plus d’être un superbe objet de déco, il réduit la luminosité au-dessus du berceau."

Au fur et à mesure de son évolution, vous découvrirez si votre enfant est rassuré par une veilleuse ou s’il préfère être dans le noir complet pour s’endormir, ce qui vous permettra d’opter pour des stores plus ou moins occultants. "Les lampes de chevet de la marque Konges Slojd plaisent beaucoup aux enfants car, en plus de leur design canon, il est possible de régler l’intensité de la lumière."

Le choix de la table à langer

Si elle peut très bien être installée dans la salle de bains, la table à langer a aussi sa place dans la chambre, pour faciliter le change de bébé pendant la nuit. "Celle de la marque Charlie Crane est très pratique. Facilement repliable, elle prend peu d’espace dans la pièce."

Pas besoin, par contre, d’acheter une poubelle à langes. "Elles sont particulièrement inesthétiques et ne couvrent pas assez les odeurs." Toujours pour les réveils nocturnes, les parents aiment prévoir un fauteuil à bascule qui permet de bercer bébé durant la tétée ou le biberon. Pour habiller la chambre de votre tout-petit, optez pour un tapis de jeux. En plus d’être un bel objet déco, bébé pourra aussi y faire ses premiers mouvements.