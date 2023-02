Malgré l’augmentation du nombre de skieurs partout dans les Alpes, le nombre d’accident reste stable dans la vallée de Belleville (Val Thorens, Les Menuires et Saint-Martin).

Sur plus de 270 000 vacanciers pratiquant le ski sur un des trois domaines (soit plus de 2 millions de journées de ski…), près de 42 000 sont pris en charge par les services de secours. 80% de ceux-ci sont des victimes isolées (principalement des chutes) et seulement 4 % sont victimes de collisions.

Il faut savoir, par ailleurs, que l’obligation d’assistance aux skieurs se fait depuis le point le plus haut desservi par les remontées, jusqu’au point le plus bas. Hors-pistes compris.

Afin d’optimaliser les secours, les responsables des remontées mécaniques ont mis en place un arsenal technologique pour aider les pisteurs secouristes dans leurs missions de sauvetage.

C’est ainsi que les quelque 200 secouristes répartis sur l’ensemble des 600 km de pistes sont tous géolocalisés via le GPS de leur radio. Les lieux et les types d’interventions sont ainsi collectés dans une grande base de données.

Sur base de ces données, couplées aux relevés météo, les responsables peuvent modifier leur manière d’intervenir, effectuer des travaux sur certaines pistes pour réduire le nombre d’accidents, ou encore anticiper des ouvertures ou fermetures de piste, en fonction de l’état d’enneigement.

Des caméras comptant en temps réel les skieurs, des panneaux indicateurs sont aussi en test, afin de guider les skieurs vers une piste plutôt qu’une autre. "Une sorte de Waze des neiges", se plaît à souligner Benjamin Blanc, directeur des remontées mécaniques.

Ski Patrol Experience

Toutes ces technologies n’empêchant cependant pas les accidents, la station des Menuires va plus loin, en sensibilisant au maximum les vacanciers.

Un parcours ludique a été installé au cœur de la station. Les professionnels de la montagne y accompagnent les enfants de 6 à 14 ans. À travers divers ateliers (recherche DVA (voir ci-contre), chiens d’avalanche, treuillage par hélicoptère, initiation moto neige…), les pisteurs partagent leur expérience et leur savoir-faire.

Sur plus de 3 300 m2, les apprentis skieurs sont ainsi conscientisés, par des mises en situation aux dangers de la montagne. Il leur sera par la suite plus facile d’adopter les bons comportements sur les pistes.

En haut des pistes, un deuxième outil, La Montagnette (un chalet chauffé et confortable), permet aussi la sensibilisation aux dangers de la montagne. Via une série de vidéos, il immerge les vacanciers au sein du monde des secouristes, des pisteurs et des dameurs.

5 règles à respecter

1 Équipement

Avant de partir skier, quelques règles sont à respecter, afin d’éviter le risque d’accident. Un bon équipement est ainsi requis. Des skis bien réglés, un casque (pas obligatoire mais vivement conseillé) et des gants, même par temps chaud. Ces derniers peuvent éviter des brûlures ou des coupures en cas de chute.

2 Éviter l’inconnu

Consulter la météo et se renseigner sur les risques d’avalanche, avant de s’aventurer éventuellement en hors-piste. Des signalisations spécifiques sont de plus mises en place. Si besoin, demander conseil aux professionnels: pisteurs ou agents des remontées mécaniques. Et en cas de doute, s’abstenir de partir dans l’inconnu.

3 Pelle-sonde-DVA

Pour les plus aguerris qui se lancent hors des pistes balisées, il faut aussi l’équipement indispensable: la trilogie "pelle – sonde – DVA". La base de tout freerider. Cela permettra d’être secouru, mais aussi de secourir. Il faut savoir que l’espérance de vie sous une avalanche est de 15 minutes. Un sac ABS (l’airbag du skieur) est le bienvenu pour compléter, même si c’est plus onéreux.

4 Dire où on va

Avant de partir à l’aventure, (c’est valable pour tous les sports) quelques précautions s’appliquent également: prévenir vos proches de vos projets, indiquer vos itinéraires envisagés, ne pas partir seul, vérifier le niveau des batteries de vos appareils. Et, bien entendu, être en bonne forme physique

5 RECCO

Une autre technologie, plus abordable, est aussi vivement conseillée et est valable pour tous les sports outdoor: le système RECCO. Il s’agit d’un réflecteur à la durée de vie quasi illimitée. Il permettra aux secouristes équipés d’un détecteur de vous localiser rapidement. Adaptable sous un hélicoptère, ce détecteur permet de balayer rapidement une grande zone de recherche.