On a mangé au Felicità (Waterloo), le resto de Jean-Michel Zeca : fantastico!

Il fut le chef-propriétaire de la Table des Matières, à Mons, où il a connu tout le cinéma lors des festivals du film d’amour. Il montre ses photos de Renaud, Lelouch, Ettore Scola et Georges Lautner. Il est allé jusqu’au bout de la nuit avec Jacques Villeret. Il a ému Annie Girardot en lui expliquant que c’est en pensant à Renato Salvatori que sa mère lui avait choisi un prénom. Il a aussi servi Albert et Paola. Et tant d’autres. Il est donc aujourd’hui aux commandes du ristorante de Jean-Michel Zecca, l’animateur-vedette de RTL, avec lequel il est associé.

Vite, beaucoup et bien

Avant d’être séduits par la cuisine, Marie et Simon vont l’être par le patron qui les accueille et est un vrai personnage. Parfois un peu comediante, toujours italianissimo. Il parle vite, beaucoup et bien, explique en dessinant, raconte sa vie avec humour et émotion. Il est partout à la fois. Il ne serait rien sans sa femme Antonietta, qui a toujours été à ses côtés. Il a été comédien et chroniqueur gastronomique, a signé des documentaires et des livres de recettes, a créé des concours… Toujours dans le but de faire reconnaitre les richesses culinaires du pays de ses ancêtres, en n’oubliant pas de rappeler que c’est aussi celui de l’opéra et du design, de la Fiat 500 et de la Ferrari.

Felicità se veut le bonheur à l’italienne à la table des trattorias. Avec des produits arrivés en direct de là-bas et des recettes authentiques célébrant les terroirs: le gratin de morue comme on le prépare à Bergame, la côte de bœuf à la Florentine c’est-à-dire marinée et grillée à l’huile d’olives, ail et romarin, le carpaccio comme l’a inventé Cipriani au Harry’s Bar de Venise…

Sgroppino veneziano

Marie et Simon ont bien compris l’esprit du lieu et passent à l’action. D’abord quelques antipastis à partager: calamars frits, mortadelle finement tranchée, vitello tonato, sardine farcie. Puis la pasta: cannellonis de ris et jarret de veau dans une crème de parmesan et raviolis de queue de bœuf effilochée et relevée d’herbes et de fromage. Lui, il a choisi l’osso-buco à la milanaise, donc sans tomates mais avec vin blanc, bouillon, gremolata et risotto au safran. Elle a opté pour une soupe de poissons avec des petites pâtes sardes fregola arrosées d’un jus de carcasses. Pour les dolci: sabayon au Marsala, comme il se doit, et sgroppino veneziano, irrésistible cocktail glacé mêlant sorbet citron, vodka et prosecco.

À 20 km de Bruxelles, Marie et Simon ont dîné en Italie, dans cette trattoria qui a retrouvé les briques anciennes d’un de ses murs et qui s’étire tout en longueur jusqu’au jardin-terrasse apparaissant derrière la vitre. Ils ont apprécié l’assiette sincère qui ne joue pas le spectaculaire. Ils ont aimé le décor sobre, élégant et intemporel. Marie y a repéré une photo du film Le Fanfaron: Vittoria Gassman et Jean-Louis Trintignant dans leur Lancia Aurélia spider Pininfarina 1955.

Le Felicità, 8, chaussée de Bruxelles, à Waterloo. Lunch à 28€. Menus à 44 et 75€. Fermé dimanche et lundi. 02/ 354 94 54 et 0496/ 28 58 87

Infos : restaurantfelicita.be/fr