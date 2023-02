Marie Kondo, l’icône du tri, renonce à vivre… dans une maison bien rangée

Célèbre depuis douze ans pour avoir imaginé une méthode de tri extrêmement efficace, Marie Kondo (38 ans) annonce prendre un (léger) virage. Au journal « The Washington Post », l’auteure du best-seller « La magie du rangement » confie qu’elle se montre désormais plus souple sur ses principes. Fini de vider constamment ses placards pour ne garder que l’essentiel, la Japonaise n’a plus peur de vivre dans le désordre.