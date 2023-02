Comment savoir si votre bébé souffre de reflux gastro-œsophagien?

Bébé régurgite beaucoup, pleure au moment de la tétée ou des repas, semble inconfortable en position couchée, … Peut-être souffre-t-il de reflux gastro-œsophagien. Attention toutefois à ne pas s’inquiéter trop vite. "Un bébé sur quatre régurgite sans qu’il n’y ait de pathologie sous-jacente", nous explique Émeline Bequet, gastropédiatre à La Citadelle et au CHU de Liège. L’estomac du nourrisson étant tout petit et son œsophage très court, le liquide ingéré remonte plus facilement et est plus vite extériorisé. "Il ne faut donc pas confondre le reflux pathologique, qui entraîne des conséquences sur l’enfant, telles que des difficultés à s’alimenter, une perte de poids, des infections respiratoires à répétition ou même parfois des malaises, avec le reflux physiologique normal qui ne nécessite pas de traitement médicamenteux." La gastropédiatre conseille de mettre des choses en place pour soulager l’enfant s’il semble gêné. "Vous pouvez commencer par fractionner ses repas en lui donnant de plus petites quantités plus régulièrement dans la journée. Après le repas, tenez-le bien redressé pendant une vingtaine de minutes. Il existe aussi des épaississants à ajouter au lait de l’enfant et des laits anti-régurgitations (AR)."