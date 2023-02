À vos jumelles ! Ce week-end, Natagora invite à découvrir et à compter les oiseaux qui vivent chez nous. L’opération est un régal pour les yeux, et aide les scientifiques à déterminer l’évolution des espèces d’oiseaux communs, hiver après hiver. Voici l’occasion pour les petits et les grands de s’amuser à reconnaître les oiseaux qui visitent jardins privés ou parcs publics mais aussi d’en savoir plus sur leur mode de vie.

Pour participer, il suffit d’observer les oiseaux directement au jardin ou depuis une baie vitrée. En une heure, la plupart des hôtes ailés auront eu l’occasion de se montrer. Sur www.natagora.be/oiseaux, un guide d’identification est mis à disposition du public, qui peut ensuite encoder ses observations.

Dans le cadre de cette opération, diverses activités s’organisent dans le pays. Ce samedi, à Liège, des constructions d’abris, de mangeoires et de nichoirs sont au programme (de 10h à 15 h).

D’autres randonnées ornithologiques se poursuivent ailleurs: à La Hulpe (à 10 h, Domaine Solvay), à Ellezelles (à 14h au Petit Hameau), à Ciney (à 10h au Parc Saint-Roch), à Dinant (à 10 h, Maison de la Culture), à Jambes (au Parc Astrid à 9 h), à Wépion (École Communale à 10 h). Ce dénombrement a pour but de déterminer les priorités en termes de protection de ces créatures fragiles.

2 La mode en famille

Le Musée Mode & dentelle convie les enfants (dès 6 ans) et leurs (grands)-parents à son tout premier Family Day, ce dimanche. Prêt à découvrir la mode enfantine d’hier et d’aujourd’hui ? Cette journée va plonger ses visiteurs dans des histoires amusantes, et leur faire retrousser les manches lors des ateliers créatifs. Au programme: des visites guidées de l’exposition Kidorama, 200 ans de mode enfantine (à 10h et 13 h), des contes (à 14h et 15 h 30), un atelier paper doll (à 10 h, 11h et 13 h), un atelier d’accessoires de mode (à 14h et 15 h). Les jeunes visiteurs sont invités à venir déguisés. Les plus chouettes costumes remporteront un prix. Journée gratuite.

3 Festival pour tout-petits

Qu’ils soient d’humeur chafouine, enthousiaste ou apaisée, les enfants sont à la fête au festival "0 > 6 ans !" Autour de la thématique des émotions, cette journée consacrée à la petite enfance émerveille les petits par son programme varié d’animations pensées pour les éveiller, leur faire sentir et nommer leurs états affectifs.

4 Perce-neige

Près de 300 variétés de perce-neige s’épanouissent dans la Pépinière de Plantes Alpines. Les collections de clochettes blanches peu frileuses s’y découvrent lors de promenades guidées, aux côtés d’originaux bulbes, conifères nains et autres plantes vivaces peu courantes.

5 Artisans d’art

Poterie, attrape-rêves, filage de la laine canine, chapellerie, reliure de livres… Une quarantaine d’artisans se mettent à l’œuvre face au public au Salon d’Artisans d’art. L’événement se veut interactif. Les artisans travaillent sur place, conseillent, orientent et renseignent les visiteurs qui peuvent ainsi s’imprégner de leurs techniques, se découvrir un loisir ou une passion.

6 Binche insolite

Visite guidée décalée pour les ados et adultes, la Visite insolite du Carnaval de Binche promet bien des surprises ! Commentée par la directrice du musée et une guide, l’animation vous entraîne à mettre vos neurones en forme avant la première soumonce en musique. Costumes, objets surprenants et anecdotes au menu.

7 Semaine du son

Pour sensibiliser à l’importance de la qualité de notre environnement sonore, la Semaine du Son convie à des dizaines d’animations, partout en Belgique. Au menu: des installations sonores surprenantes, un atelier de découverte de la langue, des chorales, des tests d’audition, l’écoute de chants d’oiseaux dans le métro bruxellois, etc.

Le week-end prochain

Flambeaux et histoire

Tout au long d’une balade aux flambeaux, la rencontre de deux ingénieurs militaires, Vauban et Coehoorn, se revit ! Autour de la dégustation de vins et de fromages locaux, ces deux grands rivaux vont relater au public la défense et la prise de Namur. Et se laisseront aller à quelques confidences…

Légendes à l’abbaye

Dans la splendide salle romane de l’abbaye éclairée par des bougies, la conteuse Soélou entraîne son public dans un voyage imaginaire au pays des contes et légendes… Porté par les histoires enchantées et merveilleuses, chacun pourra profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale sur ce site séculaire. Une expérience originale à l’abbaye pour petits et grands.

Art abordable

Et si l’art se faisait accessible pour tous ? Telle est la volonté de l’Affordable Art Fair (AAF). Avec près de 80 galeries belges et internationales, et des milliers d’œuvres, cette foire est devenue le rendez-vous immanquable pour ceux qui souhaitent s’offrir une œuvre d’art. Toutes les œuvres exposées affichent un prix inférieur à 7 500 €, convenant au goût et au budget du plus grand nombre.

