Une piscine pour chiens et humains à Aywaille: « Pour les chats, je dois encore essayer »

Il a ouvert l’an dernier à Aywaille Aqua-dog, un centre où il a son cabinet, mais où il a également fait construire une aire de jeu, ainsi qu’une piscine (4 m 50 sur 10) dans laquelle maître et chien peuvent venir se dépenser.

Apprendre au chien à nager avant les vacances

"La plupart du temps, le maître et son chien jouent ensemble, explique Benoît Marchal. C’est une belle activité qui renforce les liens entre l’animal et l’homme. Si le chien n’a jamais connu l’eau, qu’il n’est pas à l’aise, un assistant peut être présent pour montrer les bons gestes. On vêtira également le toutou d’un gilet de flottaison, pour le rassurer. Pas mal de gens viennent ici avant de partir avec leur ami à quatre pattes sur un lieu de vacances où il y aura de l’eau, histoire qu’il sache nager..."

La séance, dans une eau à 28 degrés, dure généralement trente minutes. Une durée idéale pour le chien qui, s’il est bien actif, se dépensera nettement plus que lors d’une simple promenade dans les bois. "Un peu comme pour l’aqua jogging chez les athlètes, il s’agit d’une activité à décharge, ce qui permet de soulager les articulations. Quelques séances de piscine sont ainsi idéales pour des chiens obèses, avant de recommencer des activités outdoor soutenues."

Vient la thématique des soins. "L’hydrothérapie canine est un plus, explique Benoît Marchal. Là, pour le moment, dans la piscine, vous avez Mouchy, une chienne bâtarde de 8 ans ayant des problèmes aux ligaments croisés des pattes antérieures. Sa maîtresse n’ayant pas souhaité la faire opérer, sa vétérinaire lui a conseillé de la faire nager, histoire de la remuscler, donc de la soulager."

«Les chats ? Je dois encore essayer…»

D’autres animaux à la piscine ? "Jusqu’ici non, termine notre interlocuteur. L’an dernier, j’ai fait croire que nous allions accepter des poneys lors d’une journée spéciale. Je vous assure que des gens ont appelé en se disant intéressés… Je vais quand même essayer prochainement avec mon chat, pour voir s’il y a du potentiel. Mais je n’y crois pas trop…"

L’avis de la vétérinaire : ce n’est pas toujours bon pour lui

Un chien dans l’eau, dans une optique "soins" plutôt que "plaisir", pour quelles pathologies et quand est-ce déconseillé, voire interdit ? Réponses avec Anne-Christine François, vétérinaire au service physiothérapie pour les petits animaux à l’Université de Liège.

Conseillé. " Faire travailler l’animal dans l’eau est bon en cas d’arthrose, de hernie discale, pour tout ce qui est déficit neurologique et en cas d’obésité, commence-t-elle par nous expliquer.

Pour la rééducation post-opératoire, après intervention pour une fracture ou sur des problèmes liés aux muscles également. En pré-opération, on renforce l’animal au niveau musculaire, pour le préparer. C’est à conseiller donc. Si un ligament n’est pas totalement rompu, un travail doux dans l’eau peut être indiqué. Un travail de renforcement du dos chez certaines races sera aussi plus profitable en milieu aquatique. Pour tout cela, je conseille vraiment l’avis d’un vétérinaire au préalable. Il ne faut pas faire n’importe quoi. Enfin, pour certains chiens qui ont vraiment besoin de se dépenser, la piscine peut être une très belle activité supplémentaire."

Contre-indications. "La première chose dont il faut tenir contre, ce sont toutes les pathologies cardiaques, prévient Anne-Christine François. On parle ici d’un effort. Et d’un éventuel stress. Par ailleurs, on évitera clairement l’hydrothérapie en cas de maladie de la peau. Enfin, pas de chienne en période de chasse dans l’eau, cela me paraît évident…"

Eau libre. "On peut amener son chien dans un ruisseau, une rivière, un lac. Il faut y aller progressivement car la natation n’est pas innée chez tous les chiens. Attention toutefois au courant, qui peut parfois être dangereux."

Le saviez-vous ?