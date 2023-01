De la bière pour faire lever la pâte…

C’est une vieille tradition dans certaines régions, mais c’est aussi une croyance tout à fait fausse. La pâte à crêpe ne "lève" pas au contraire d’une pâte à brioche ou à pain. Il n’est donc pas utile d’intégrer de la bière dans votre recette. Tout au plus celui lui donnera un goût de levure que l’on peut apprécier et une texture plus alvéolée.

L’importance des ingrédients

Comme dans chaque recette, c’est avant tout la qualité des ingrédients qui prime. À commencer par les œufs, qui doivent être ultrafrais. Quant au lait, préférez le lait cru ou entier. Enfin, le beurre est assurément l’ingrédient sur lequel il faut se montrer le plus intransigeant. Pour des crêpes à la bretonne, optez pour un beurre demi-sel. Et la farine? Pâtissière, bien entendu, de type T45 ou T55.

La préparation

Pour des crêpes fines et savoureuses, cuites à la poêle, optez pour le grand classique œuf +lait+farine. Comptez 10 œufs et 2 litres de lait par kilo de farine.

Mais attention, on ne met pas tout dans un saladier n’importe comment avant de remuer. Prenez d’abord la farine et ajoutez-y l’équivalent (en poids) d’un mélange constitué des œufs battus et de lait. Remuez ensuite, pas trop énergiquement afin de ne pas rendre la pâte élastique, mais suffisamment pour supprimer les grumeaux. Une fois cette opération effectuée, ajoutez le reste du lait et remuez à nouveau. Comme la pâte ne doit pas lever, un temps de repos de 30 minutes est largement suffisant.

La cuisson

Inutile de graisser votre poêle à outrance. Un peu de beurre fondu étalé au papier absorbant fera amplement l’affaire. Versez ensuite une louche de pâte et faites-la rouler rapidement dans l’ensemble de la poêle pour obtenir une crêpe fine. A mi-cuisson, faites-la sauter pour assurer une cuisson uniforme des deux côtés. Voilà, il ne vous reste plus qu’à passer à la dégustation.

Bon appétit