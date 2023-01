Grande Odyssée 2023 | Étonnante Vallée d’Abondance, entre montagne, plateau et lac

1. Le cani-kart, alternative aux chiens de traîneaux

Comme on vient de quitter la Grande Odyssée, passage obligé, on a prévu une initiation à la conduite du chien de traineau. En effet, hors de la saison des compétitions, la plupart des mushers professionnels proposent cette activité touristique, une vitrine de leur passion. C’est le cas de Florence Gleye, musheuse professionnelle, et son compagnon, Florian, qui nous accueillent à La Chapelle d’Abondance avec leurs… 48 chiens dont ils connaissent chaque prénom et trait de caractère. "Dans notre chenil, c’est comme une cour de récré, il y a les disputes, les amourettes, ceux qui veulent être dominants, ceux qui demandent plus d’attention, il faut gérer tout ça, répondre à chacun de leur besoin."

Comme il n’y a pas encore de neige sur le plateau, impossible de grimper sur un traîneau. Mais le couple a plus d’un tour dans son sac et propose depuis quelques années des alternatives, dont le cani-kart. "C’est un kart sur roue avec trois places, tiré par 14 chiens. C’est plus que pour un traîneau mais le kart est trois fois plus lourd. "

Les aboiements, impressionnants, s’entendent au loin… Les chiens nous attendent et sont en excitation extrême. Ils n’attendent qu’une chose: tracter leur attelage. "Ils ont besoin de se dépenser, c’est vital pour eux, confie Florian. Là, ils ne sont qu’à 5% de leur capacité vocale. Une fois qu’ils sont attelés, le niveau sonore est presque intenable. Par contre, quand ils sont lâchés, on ne les entend plus." L’aventure est décoiffante: sur un parcours entre plaine et sentiers de forêt, l’attelage file à des allures jusqu’à 30 km/h. Pour passer in extremis entre deux barrières, Florian claque ses ordres et les chiens se faufilent avec précision.

L’activité est une expérience à la fois en sensation et en rencontre, avec Florence et Florian, intarissables sur leur passion, et avec ces chiens robustes, de races croisées, qu’on peut caresser et approcher. Le prix n’est pas donné (60 € pour la balade de 20 minutes ou 70 € pour l’initiation à la conduite d’attelage) mais on se rend vite compte, en échangeant avec la musheuse, le travail et la logistique considérables que cette discipline impose.

2. Des saunas vitrés avec vue sur le lac

Le Pays d’Evian Vallée d’Abondance, c’est aussi le lac Leman, pile-poil situé sur la frontière franco-suisse. Ici, on se met en mode bien-être… C’est en effet dans le petit village de Publier que Matthieu nous dévoile ses nouveaux "Cosmics saunas": deux saunas à bulles vitrées posés à quelques clapotis du lac et offrant une vue incroyable sur le lac et les montagnes. On est juste au pied d’une petite plage de graviers qui invite à un plongeon entre deux séances de sudation. "Oui, pour profiter de tous les bénéfices d’un sauna, il faut prévoir trois bains glacés", insiste Matthieu. On a donc plongé dans cette eau à 11 degrés, avec une pointe d’appréhension et le souffle coupé une fois le corps immergé. Mais au final, quel coup de fouet, qui se clôture avec un thé fumant dans le sauna.

3. Une balade nocturne en raquette vers un tipi isolé

Parmi les autres nouveautés à pointer: l’expérience inuit au lac des Plagnes (à Abondance). Ludovic Morrand d’Alp’Evian Nature, notre souriant accompagnateur, nous dépose à quelques pas de ce joli lac, classé parmi les sites du Geoparc Unesco, pour chausser les raquettes et s’élancer sur une randonnée de 40 minutes.

Dans la nuit, à la lueur des frontales, on progresse dans des sentiers de montagne, percevant le bruit des arbres et d’un petit ruisseau, observant les étoiles, devinant les formes neigeuses, profitant du silence de la montagne et décelant des traces fraîches du passage d’animaux. "Ici, la neige est comme une feuille de dessin vierge ", souffle Ludovic qui nous "raconte" la montagne, ses animaux, sa géologie…

L’effort est récompensé: on arrive à un tipi inuit authentique, réalisé artisanalement, isolé de tout, mais chauffé par un bon poêle. On va y déguster une fondue savoyarde, préparée dans les règles de l’art par notre accompagnateur. "Il faut d’abord frotter l’ail dans le caquelon, puis ajouter les fromages un à un, tourner lentement avec une spatule en dessinant des 8." Et puis, tradition montagnarde, quand le poêlon est presque vide, Ludovic casse un œuf et les derniers quignons de pain y sont trempés. Une soirée chaleureuse, hors du temps qui se termine par une descente en raquette et un retour au point de départ. À conseiller pour les amoureux de la nature et des expériences insolites (50 € par personne tout compris).

4. Le snooc et les chamois…

C’est Ludovic, encore lui, qui encadre cette deuxième expérience insolite, à Thollon-les-Mémises, village qui surplombe le lac Leman: le "snooc" ! Ce nouvel engin de glisse fait son apparition en montagne. "C’est une invention française récente qui permet de pratiquer le ski en montée et en descente, sans nécessairement être un skieur expert." L’engin a été inspiré du "paret", cette petite luge de bois traditionnellement utilisée par les enfants dans les années 1900 pour se rendre à l’école du village en descendant les routes enneigées. "Il suffit de mettre le snooc sur son sac à dos – il est pliable et très léger – et de le sortir une fois au-dessus pour dévaler les pentes vierges, hors des sentiers battus. C’est le mouvement du bassin et les mains qui induisent les virages." Très ludique, simple comme bonjour et accessible au niveau prix (il faut compter 80 € pour une famille de 4).

Lors de l’ascension, en raquettes bien entendu, on a pu aussi profiter de l’observation de la faune et de la flore, notamment de la découverte aux jumelles et à la lunette d’un petit troupeau de chamois, perchés sur le haut d’une falaise abrupte. "Le chamois est si bien protégé contre le froid qu’il craint plus le soleil. Regardez comme ils restent à l’ombre", explique le Ludovic, incollable sur le sujet.

5. Deux musées ludiques

Et pour les familles qui aiment allier vacances, culture et patrimoine, on vous conseille deux musées sympas dans la région. Tout d’abord, le "Musée du ski ancien" à La Chapelle d’Abondance, dans un des hameaux les plus préservés de la région. Ce musée est installé dans une grange-ferme d’époque (1783) laissée dans son jus, ce qui permet aussi, de découvrir la vie d’autrefois au fil des pièces de vie où les anciens objets et meubles ont été laissés intacts. Un plongeon dans le quotidien rude et austère des familles montagnardes d’autrefois. Bertille Favre, notre souriante guide du patrimoine, fourmille d’anecdotes et d’histoires qu’elle raconte avec piquant. "Ces granges-fermes abritaient autrefois toute une famille, voire deux, ainsi que leurs bêtes. Seule la cuisine était chauffée par un poêle à bois. Et dans les chambres, on dormait parfois à 5 ou 6." Dans la cave, les armoires de vivres étaient suspendues aux murs "pour éviter que des rongeurs puisse y accéder". Et on conservait les aliments selon trois techniques: séchage, salage et conserve… Dans une des pièces, le musée du ski ancien se dévoile grâce à une impressionnante collection de modèles d’époque. Des fixations aux peaux de chamois, de la luge aux raquettes, on découvre toute l’histoire du ski…

L’autre musée, c’est celui de la "Vieille Douane" de Châtel, lieu d’histoires incroyables. Cette douane était à cheval entre la France et la Suisse, une zone prisée pour les contrebandiers qui jouaient au chat et à la souris avec ces "gabelous" (douaniers) comme on les appelait. La guide explique: "La contrebande ne portait pas sur de l’alcool, de la drogue ou des cigarettes mais sur des produits de tous les jours: du sel, de la viande, du beurre car la taxation variait des deux côtés de la frontière. Les contrebandiers, dont certains étaient devenus des bandes organisées, passaient par les pics enneigés proches, sur 1 000 mètres de dénivelé, dans des conditions rudes. Ils pouvaient porter 50 kg de produits sur le dos, devaient bivouaquer à des températures extrêmement basses. Et ils étaient contraints de change d’itinéraire régulièrement pour brouiller les pistes." Fermée en 2009, car la douane n’avait plus de raison d’être, elle a été réhabilitée en centre d’interprétation de la contrebande en montagne. Archives, documents, objets de contrebande, on passe vraiment un bon moment dans ce petit musée. Et de nombreux espaces sont dédiés aux enfants.