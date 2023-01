3 façons de sublimer vos crêpes - Pourquoi vous ne verrez plus les mascottes de M&M’S - La cave à vin du Deuzio : notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

«Qu’est-ce qu’on mange ?»

S’il y a bien une question qui revient tous les jours à la maison c’est celle-là. Normal, me direz-vous: la bouffe, c’est la vie. Mais alors que l’on rentre à peine du boulot, cette petite question peut rapidement vous exaspérer. "Oh non je n’aime pas, oh non encore," et j’en passe. Mais ce jeudi ce sera facile, c’est la chandeleur. L’occasion unique pour les parents de se croiser les pieds sous la table en mettant les enfants aux fourneaux. Alors oui, ce sera certainement le carnage dans la cuisine mais il n’y a pas d’omelette sans casser les œufs. Et puis qu’est ce qu’on ne ferait pas pour une crêpe ?

Car il faut bien avouer que celui qui a eu l’idée de mélanger du lait, des œufs avec de la farine mérite un Prix Nobel. Car cette petite douceur à la chair dorée est bien plus qu’une simple régalade. Elle rassemble les convives de tout horizon. Que vous soyez sucré ou salé, que vous l’aimiez fine ou épaisse, la crêpe met toujours tout le monde d’accord. Délicatement parfumée au rhum pour les grands ou noyée de chocolat pour les plus petits, elle ose même la tendance vegane en oubliant son lait de vache et ses œufs. Ne me demandez pas quel goût, elle a, mais une chose est sûre avec cette recette l’expression "cuisiner avec trois fois rien" prend tout son sens.

La cave à vin du Deuzio

Quel vin avec du fromage ? Quel vin blanc avec les moules ? Rouge, rosé, blanc, que servir avec votre couscous ?

Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, Marc Vanel vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats ou éviter un mal de tête.

Tajine d’agneau, côte de boeuf, sushis, fruits de mer, choisissez le meilleur vin en fonction de votre budget.

+ A LIRE

Dans l’actu

Styliste culinaire: un métier de précision qui donne l’eau à la bouche

Avant d’être photographiés ou filmés par des professionnels de la pub, les plats et aliments doivent passer entre les mains d’un styliste culinaire. Un magicien qui les rend irrésistibles.

+ A LIRE

La microbrasserie de Maredsous ouvre ce vendredi

Pour la première fois, de la bière sera brassée au sein de l’abbaye. Pour la déguster, rendez-vous au centre d’accueil St-Joseph.

+ A LIRE

Incroyable: Aux Trois Rois, le plus vieux café de Schaerbeek, ressuscite dans son jus en version pop-up (vidéo)

Pénétrer dans cet estaminet, c’est remonter le temps jusqu’à l’époque de Pogge. L’idée en revient à Philippe Debroe, expert du patrimoine de la Cité des Ânes et passionné par le vieux Bruxelles des “bruin cafés”.

+ A LIRE

«Ils font plus de mal que de bien»: pourquoi Test-Achats critique les burgers végétariens des grandes surfaces

L’organisation des consommateurs Test-Achats a réalisé de nouveaux tests sur les burgers végétariens vendus dans les supermarchés belges. Et, la plupart du temps, les résultats sont très décevants. Explication.

+ A LIRE

Pourquoi la marque de bonbons M&M’S a renoncé à ses nouveaux personnages pour ses emballages et publicités

Le confiseur M&M’S a renoncé à utiliser dans ses publicités, jusqu’à nouvel ordre, ses fameux nouveaux personnages rappelant la forme de ses bonbons chocolatés, critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine, qui les juge politisés.

+ A LIRE

Recettes

La vraie recette des crêpes bretonnes

La chandeleur, c’est le 2 février. Et si on essayait de faire des vraies crêpes bretonne?

+A LIRE

Trois façons de sublimer vos crêpes!

La crêpe peut être servie de manière simple, accompagnée de sucre, cassonade ou chocolat. Mais elle peut aussi servir à une recette plus élaborée.

+ A LIRE

Recette: des crêpes... à la bière pour la chandeleur avec Alexandre du Meilleur Pâtissier (vidéo)

Vous souhaitez faire des crêpes pour la chandeleur mais vous n’avez pas encore trouvé la recette qui mettra tout le monde d’accord? Alexandre vous livre ses secrets pour des crêpes qui séduiront toute la famille.

+ A LIRE

Poires rôties au bleu et au miel

Fondantes, croquantes et savoureusement garnies, ces poires rôties au bleu feront une délicieuse entrée chaude qui pourra être accompagnée d’une salade verte.

+ A LIRE

Le resto

«Pluriel» à la Barrière de Transinne

Maîtres du feu, ils cuisinent de manière singulière: tout sur la braise et à la flamme. Et c’est réussi: cuissons précises, saveurs fumées et textures fondantes.

+ A LIRE