Réussir sa culture d’arum blanc : les conseils de notre spécialiste

Madame Henriette Monjolit de Mons nous a contactés. Elle désespère de pouvoir un jour réussir la culture des arums blancs, ces plantes qu’elle adore. Voici donc nos conseils.

Est-ce une vivace classique ou à rhizomes?

©mestock - stock.adobe.com

Le Zantedeschia aethiopica est une vivace rhizomateuse qui dans son habitat d’origine pousse dans les milieux humides, des milieux qui sont parfois inondés. Dans nos régions, son feuillage est caduc sauf si l’hiver est vraiment très doux. Dès le retour de la douceur printanière, la plante produit de superbes feuilles vert foncé et brillantes en forme de cœur, pourvues d’un long pétiole. Ces feuilles peuvent mesurer plus de 50 cm de longueur au fur et à mesure de la croissance de la plante. Une touffe de quelques années peut atteindre des dimensions considérables d’autant que le Zantedeschia continue à se développer en envergure par ses rhizomes. Néanmoins ce ne sera jamais une plante envahissante loin de là. La floraison débute vers le mois de mai et peut durer 3 à 4 mois si on prend soin à garder le sol bien frais, pour ne pas dire humide durant l’été. Les grandes fleurs en forme de cornet (c’est typique des plantes de la famille des Aracées) sont d’un blanc immaculé. Elle diffuse un parfum certes léger mais dans lequel on perçoit nettement une touche anisée.

Des conditions de culture particulière?

D’allure franchement exotique, l’arum blanc aime les emplacements ensoleillés, chauds pourvu que le sol soit constamment humide faute de quoi la plante fane très rapidement. Si vous avez une pièce d’eau pourvue d’une zone quelque peu marécageuse, elle s’y plaira à merveille. Et sa résistance au froid? La souche du Zantedeschia aethiopica peut supporter des températures de – 12 voire – 14°c si un épais paillis a été installé avant l’arrivée des premières fortes gelées. Dans les régions plus froides, comme l’Ardenne par exemple, il est conseillé de cultiver l’arum blanc dans un grand pot empli d’un substrat type "terreau pour plantes d’orangerie." Dans ce cas il faudra non seulement veiller à arroser régulièrement et copieusement la plante mais aussi rentrer le pot à l’approche de la mauvaise saison car, ne l’oublions jamais, une plante en pot est nettement plus sensible au froid que si elle était en pleine terre.