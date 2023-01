2023 est l’année de l’Art nouveau à Bruxelles. En 1893, l’architecte Victor Horta mettait les dernières touches à l’hôtel Tassel, œuvre fondatrice de l’Art nouveau à Bruxelles. 130 ans plus tard, Bruxelles profite de cette date anniversaire pour célébrer l’Art nouveau dans toute sa diversité et s’affirmer comme la capitale de ce courant artistique international.

Une exposition d’affiches et de créations contemporaines valorisant l’Art nouveau, d’hier à aujourd’hui, ouvre l’événement de cet anniversaire.

À la Belle Époque, l’engouement pour l’affiche est immense. Les plus grands artistes belges et bruxellois de l’Art nouveau se sont ainsi illustrés sur les murs de la ville, à travers des affiches informatives, publicitaires, de promotion culturelles. L’exposition L’Art nouveau s’affiche! révèle le génie des nombreux artistes-affichistes belges, et la ville de Bruxelles à une époque portée par une idéologie en réaction contre l’industrialisation. L’expo est également un projet qui s’éloigne d’une approche classique et contemplative de l’Art nouveau. En proposant à des affichistes, typographes contemporains, graffeurs et tatoueurs de donner leur version 2023 de l’affiche Art nouveau, l’exposition crée un lien fort entre patrimoine Art nouveau et création contemporaine.

Gratuit. Du 23 janvier au 30 avril, Bruxelles, Halles Saint-Géry

I nfos : artnouveau.brussels

2. Des idées pour valoriser sa maison

©Redzen - stock.adobe.com

Des travaux à prévoir dans son habitation? Une construction à entreprendre prochainement? Envie de réaménager son jardin? Pour aborder la plupart des préoccupations des habitations d’aujourd’hui, le salon BatiMoi ouvre ses portes jusqu’à lundi. Cette nouvelle édition garde le cap sur ses quatre secteurs phares: la maison, la décoration & le design, la piscine et l’éco-énergie. Sur place, les exposants, artisans et grandes entreprises viennent conseiller, animer et démontrer leurs services et produits des plus variés aux particuliers: la construction clé sur porte, la création de fer forgé, l’installation d’une piscine, l’outillage de jardin, la gestion des eaux usées... Parmi les temps forts du rendez-vous, citons le Village des Métiers, parcours didactique pour les jeunes ouvrant l’horizon sur les professions du bois et de la construction.

Du 27 au 30 janvier, au Wex de Marhe-en-Famenne

Infos : Batimoi.be

3. L’art pour les kids

Un panda dans un tableau de De Vinci, des ours dans un chef-d’œuvre de Michel-Ange ou bien un cochon dans celui de Vermeer ça fait forcément sourire et bien, c’est la mission de "Great Art for Great Kids". L’exposition revisite tous les grands classiques de la peinture pour permettre aux plus petits une initiation ludique et interactive, et aux plus grands de les redécouvrir sous un nouvel angle.

Jusqu’au 5 mars, Bruxelles, Grand-Place

Infos : greatartforkidsexpo.com

4. L’hivernation des oiseaux à Harchies

oiseaux migrateurs dans les Marais d'harchies ©com

À quelques kilomètres à peine de Mons, le site des marais d’Harchies, dans la vallée de la Haine, est un site particulièrement intéressant pour les ornithologues. Parcourir ces marais en plein hiver, pour les amateurs d’oiseaux, c’est la certitude, de pouvoir observer un grand nombre de passereaux et de canards sur l’eau. En compagnie d’un guide nature, la randonnée d’observation propose de découvrir la vie des oiseaux hivernants.

Le 29 janvier, de 9h à 15h à Harchies

Réservation via defi-nature.be

5. Le Festival « Paroles d’Hommes » en province de Liège

Le Festival Paroles d’Hommes, ce sont de nombreux spectacles en province de Liège pour repartir à la conquête de notre humanité et découvrir la diversité de l’autre. Au travers de spectacles de théâtre, de musique, d’humour, de danse, de conférences et d’expositions pour réinventer le monde... ce festival a pour objectif de promouvoir et encourager une réflexion sur la défense des droits humains et des peuples.

Du 26 janvier au 18 février en province de Liège

Programme: parolesdhommes.be

6. Contes d’hiver à la citadelle de Namur

Menée par quatre conteurs passionnés de la Maison du Conte de Namur, la "Balade contée d’hiver" convie à arpenter les coteaux de la Citadelle, bien couvert, pour attendre les hirondelles et le retour du printemps... L’occasion de prendre le temps d’écouter des histoires narrées qui raconte la saison froide.

Le 29 janvier à 15h, Namur, Esplanade de la Citadelle

Infos : www.maisonducontenamur.be

7. La guerre, vue par les enfants à Charleroi

Depuis 2011, le photographe américain Brian McCarty travaille à représenter des conflits planétaires par le prisme de l’expérience vécue par les enfants. Pour son exposition "War-Toys", il collabore avec des enfants touchés par la guerre en Irak, en Syrie, en Israël, en Palestine, au Liban et plus récemment en Ukraine. Une immersion inédite dans l’expérience de la guerre.

Du 28 janvier au 21 mai, Musée de la Photographie de Charleroi

Infos : www.museephoto.be

Le week-end prochain

Legend Boucles des Ardennes

Plus qu’un simple rallye sportif automobile, la Legend Boucles de Bastogne est une ode à la voiture ancienne. Vendredi soir, les 300 voitures participantes prennent d’abord part à une parade d’exposition dans l’artère principale de la ville. Samedi et dimanche, les automobiles s’élancent dans la course sur une série de tronçons tracés au cœur de la forêt luxembourgeoise.

Les 3, 4 et 5 février, Bastogne, Provinces du Luxembourg et de Liège

Infos : www.racspa.be

Chandeleur et patrimoine à Bouvignes (Dinant)

A la chandeleur, l’hiver se meurt ou reprend vigueur! Saviez-vous que les crêpes avec leur forme ronde et leur couleur dorée rappellent le soleil enfin de retour après la nuit de l’hiver? A cette occasion, la Maison du Patrimoine médiéval mosan convie à écouter des contes gourmands relatifs à la crêpe.

Le 5 février de 15h à 16h, Bouvignes, Maison du Patrimoine médiéval mosan

Réservation: 082/223 616 - Infos : www.mpmm.be

La Nuit au Musée au Grand Hornu

Dès la nuit tombée, le MACS invite les enfants (de 9 à 12 ans) à passer les portes de son musée pour une soirée dédiée à un escape game, pour tenter de décrypter les nombreuses énigmes éparpillées dans les salles. Un bon repas ainsi qu’un film attendront les enquêteurs en herbe avant de laisser s’endormir le musée pour de bon

Le 3 février, de 18h à 22h, Grand Hornu (Mons)

Infos et réservations: www.mac-s.be