Cet été, on pourra faire le tour du Mont-Blanc en voiture électrique !

Le projet Green Vallée d’Aoste

"Pour une transition plus écologique, travailler seul dans son coin, même en étant le meilleur, ne sert à rien car cela n’a aucun impact sur l’environnement."

D’où l’idée d’Andrea Celesia d’embarquer dans ses projets d’autres hôteliers de la vallée d’Aoste. "J’ai dû les convaincre que faire de l’écologie, du bio ou du local, ce n’est pas un sacrifice. C’est quelque chose de beau, de positif. Des opportunités."

Ainsi est né le concept "Green Vallée d’Aoste", une expérience complètement inédite qui réinvente le séjour en montagne.

"Au départ, j’ai acheté une voiture électrique que je laissais à la gare de Turin. Les gens arrivaient en train, prenaient la voiture et venaient dans mon hôtel. Elle était louée 40 € la journée, ce qu’un client dépense chaque jour en moyenne pour le carburant de sa voiture."

Aujourd’hui, une quinzaine d’hôtels de la vallée d’Aoste ont suivi Andrea. Et 20 voitures électriques circulent dans la vallée, d’un hôtel à l’autre. "Nous sommes aujourd’hui des partenaires et non des concurrents. Tout bonus pour nos clients qui changent d’hôtel chaque jour, découvrent d’autres régions et trouvent chaque soir le lit et les bornes pour recharger les batteries." Pour compléter cette "Green Experience", différents producteurs locaux proposent aussi aux clients de se rendre chez eux, avec la voiture électrique, pour partager leur savoir-faire.

En été, le projet s’internationalise. De nouvelles petites voitures électriques seront à la disposition des clients à Martigny (Suisse), Chamonix (France) et Aoste (Italie). Avec la possibilité de faire ainsi le tour du massif du Mont-Blanc, en six jours, en franchissant les cols du petit et du grand Saint-Bernard. "On a pris des Fiat 500 cabriolet, car c’est fun en été. La clientèle internationale devrait adorer. Car le Mont-Blanc est connu dans le monde entier."

Toutes les infos sur www.grennevda.com