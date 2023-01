Saviez-vous que les narcisses poussent en hiver ?

Les narcisses sont des bulbeuses très populaires et rares sont les jardins dans lesquels ils sont absents. Il est vrai qu’avec les crocus et les tulipes, ces plantes sont vraiment annonciatrices du printemps. Mais saviez-vous qu’il est possible d’avoir des narcisses en hiver? Pas à l’extérieur mais dans la maison avec les narcisses "Paper White", une variété qui va fleurir 4 à 5 semaines après sa mise en culture avec eau sur cailloux, une culture dite "à la chinoise." Les fleurs blanches ont de plus l’avantage d’être très agréablement parfumées. Un récipient, des cailloux, de l’eau, de la lumière (bord de fenêtre) de la chaleur et ces bulbes et la magie opère!