1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

2. Laver les poires, les couper en deux et ôter le trognon. Disposer les poires, côté peau, dans un plat allant au four.

3. Dans une casserole, faire fondre le beurre avec le miel.

4. Arroser les poires de ce mélange et enfourner 20 minutes.

5. Mélanger le bleu et la crème. Sortir les poires du four et les garnir de bleu.

6. Enfourner à nouveau 5 à 10 minutes.

7. Servir bien chaud avec quelques cerneaux de noix.

Retrouvez toutes nos recettes sur Gourmandiz.be