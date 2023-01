Les conseils de notre spécialiste pour cultiver des aristoloches dans nos jardins

Quelles sont les espèces les plus intéressantes ?

L’aristoloche à grandes feuilles (Aristolochia macrophylla) est sans aucun doute l’espèce la plus vigoureuse. Ses tiges peuvent atteindre plus de 10 m et l’ensemble de la plante est recouvert de grandes feuilles en forme de cœur. Ce feuillage d’un beau vert brillant devient orangé, puis pourpre et rouge à l’automne avant de tomber. La floraison a lieu au début de l’été mais vu l’exubérance du feuillage, elle passe le plus souvent inaperçue. Les fleurs sont assez petites mais néanmoins très belles, de couleur pourpre mouchetée de crème, et en forme de siphon.

Malgré ses origines sud-américaines, l’aristoloche à grandes feuilles est assez rustique puisqu’elle supporte des températures de l’ordre de -10 à – 12 °C mais il est primordial de protéger la souche avec une épaisse couche de paille en hiver. Très différente, l’aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) n’est pas conseillée au jardin étant donné sa toxicité plus importante que celle de l’aristoloche à grandes feuilles et l’odeur fétide qui se dégage des fleurs en été. Cette espèce contient de l’acide aristolochique, extrêmement dangereux pour les reins. Ces intoxications graves surviennent lorsqu’on a ingéré l’une ou l’autre partie de la plante.

Quelles sont les exigences culturales de ces grimpantes ?

Les aristoloches apprécient les situations ensoleillées mais non brûlantes ou la mi-ombre. Il est aussi impératif de les installer à l’abri des vents froids du nord ou de l’est. Au niveau du sol, ces lianes ne sont pas très délicates: un sol bien drainé et riche en humus sera parfait pour une croissance optimale. Les aristoloches ne savent pas se fixer à un mur comme le lierre et ont donc besoin d’un support très solide pour pouvoir s’y accrocher grâce à leurs vrilles. Ce support devra être suffisamment grand étant donné la vigueur des plantes.

Est-il possible de les multiplier par semis ?

Certains grainetiers commercialisent des semences d’aristoloches et notamment celles de l’aristoloche à grandes feuilles. Les graines doivent tremper dans de l’eau tiède pendant 12h avant d’être semées. À 20-22 °C, la germination demande un mois, voire un peu plus.

