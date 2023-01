Difficile de trouver quelque chose qui nous fait sourire dans les actus de ce mois de janvier. Crises, guerre, inflation, fermetures de magasins: difficile de mettre un peu de couleur dans cet univers très sombre. Pourtant, un petit rayon de soleil a égayé ma semaine: les différents reportages consacrés aux 50 ans de la reine Mathilde. On pense ce qu’on veut de la royauté mais on ne peut nier que cette dame a apporté un plus à la monarchie vieillotte de Belgique. Elle donne de celle-ci une image nettement plus moderne, plus ouverte. Elle a même réussi à décoincer un peu le roi Philippe. Certains la comparent à Lady Di. Je n’irai pas jusque – là, sauf sur l’aspect "modernité". Mais à propos de cette dernière, je viens de terminer le bouquin de Harry. Bof. Je ne l’ai pas lu pour y trouver des déclarations fracassantes mais plutôt pour découvrir un certain mode de vie. Franchement, moi je n’en voudrais pas. Par exemple, ces relations ultra-codées entre membres d’une même famille quelle horreur. Ou devoir passer par un secrétaire pour obtenir un rendez-vous avec sa grand-mère… Sans oublier le fait d’être en permanence suivi par des gardes du corps dans toutes les situations ou être traqué partout par des paparazzis sans foi ni loi. Instructif à ce sujet mais le bouquin n’est surtout qu’une litanie de plaintes et de tentatives d’auto-justification. Son seul avantage: il permettra à Harry et sa célèbre épouse de vivre confortablement un petit moment.

DANS L’ACTU

Pensions: la nouvelle réforme devrait aboutir en février

La réforme des pensions doit être renégociée au sein de la Vivaldi. Karine Lalieux affirme qu’ elle sera prête d’ici la fin février.

Remboursement des soins dentaires: le délai de deux ans maintenu en 2023

©RomanR – stock.adobe.com

Les visites chez le dentiste effectuées en 2021 et 2022 seront prises en compte pour permettre un meilleur remboursement des soins réalisés en 2023, dans le cadre du trajet de soins buccaux. La visite annuelle " obligatoire " n’a plus vraiment la cote au sein de la profession.

Buckingham dévoile le programme du couronnement de Charles III: trois jours de festivités pour un événement qui se veut “historique”

Le palais de Buckingham a commencé à dévoiler samedi le programme des trois jours de festivités à l’occasion du couronnement du roi Charles III : après la cérémonie le 6 mai à l’abbaye de Westminster, auront lieu un concert de stars, un “grand déjeuner” national et des initiatives pour promouvoir le bénévolat.

EN PRATIQUE

Est-ce que cela vaut encore le coup d’acheter une voiture à moteur diesel et jusque quand pourrai-je rouler avec en Belgique ?

L’Avenir vous répond : Marc de Jodoigne nous demande si cela vaut la peine d’acquérir à nouveau véhicule diesel aujourd’hui.

6 conseils d’un neurologue spécialiste du sommeil pour mieux dormir

Vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil ? Voici quelques conseils de Julien Fanielle, neurologue spécialisé dans les troubles du sommeil, au CHU de Liège.

©Andrey Popov – Fotolia

Fin du contrat de travail: et mon numéro de GSM alors ?

Mon employeur prend en charge mon abonnement de GSM. Vais-je récupérer mon numéro si le contrat de travail cesse ? Pas sûr. Une proposition de loi veut changer cela.

Les conseils de notre spécialiste pour cultiver des aristoloches dans nos jardins

Lors d’un voyage à l’étranger, Monsieur Freddy Metipert est tombé en extase devant des grimpantes appelées aristoloches et se demande s’il peut cultiver cette beauté dans nos régions. Nos conseils

COUPS DE CŒUR

Chizou, nouvelle alternative bruxelloise et vegan au fromage: 5 choses à savoir sur cette idée gratinée… au chou-fleur (vidéo)

Vous voulez réduire votre impact sur le climat mais raffolez du fromage râpé dans vos spaghettis bolo ? Alors Chizou, l’alternative végétale lancée par un couple de Bruxellois, pourrait vous aider à franchir le pas.

Vers une collaboration plus harmonieuse entre sages-femmes et gynécologues

Quand le gynécologue intervient-il dans le suivi d’une grossesse assuré par une sage-femme ? Le KCE a listé les situations cliniques ou psychosociales nécessitant ou pas le renvoi vers des soins spécialisés.

Namur, toujours empreinte de l’œuvre de Félicien Rops 125 ans plus tard

Disparu il y a bientôt 125 ans, l’artiste namurois constitue à lui seul un pan de près d’un demi-siècle dans l’histoire de la peinture occidentale.