Nous passons près d’un tiers de notre vie à dormir. C’est énorme, mais évidemment plus que nécessaire. "Si le sommeil a été maintenu dans l’évolution avec un temps si important, c’est que celui-ci a un rôle. Et un rôle important", souligne d’emblée Julien Fanielle, neurologue spécialisé dans les troubles du sommeil au CHU de Liège. Bien respecter le rythme de sommeil dès l’enfance est, par exemple, primordial puisque la sécrétion d’hormones de croissance se fait en début de nuit. Ce n’est pas pour rien que les bébés dorment autant d’heures à la naissance.

« Qui dort dîne »

À l’instar d’un bon dîner, le sommeil a des effets régénérateurs sur l’organisme et est extrêmement important pour le système immunitaire. "Quand on dort, le corps est au repos, la fréquence cardiaque et respiratoire diminue, tout se met au ralenti. Le sommeil, c’est une phase de récupération et de réparation pour l’organisme" explique le responsable du Centre des Troubles du Sommeil au CHU de Liège.

Le sommeil joue aussi un rôle de nettoyage du cerveau. "Le système glymphatique est un système de drainage au niveau du cerveau qui se fait durant la nuit. Il permet de nettoyer tous les déchets du fonctionnement des neurones et des cellules gliales, qui se sont accumulés la journée et qui pourraient être toxiques pour l’environnement des neurones." Le sommeil a ainsi aussi un rôle de prévention contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

« La nuit porte conseil »

Saviez-vous que les apprentissages se consolidaient durant notre sommeil ? "L’idée de faire une nuit blanche la vieille d’un examen n’est donc pas une bonne idée, puisque ce qu’on a mémorisé récemment va être moins bien gravé dans le cerveau. Un manque de sommeil mène aussi à des troubles attentionnels et à plus de distraction. Il sera donc plus difficile de faire des associations d’idées."

Et puis le sommeil permet de faire du tri dans nos pensées. "Nos pensées sont des flux de communication entre neurones, il y a des connexions qu’on crée qui ont du sens (celles de l’apprentissage) et d’autres qui n’en ont pas et n’ont pas d’intérêt d’être gardé (comme la liste de courses du mois dernier). Toutes ces informations vont être triées pendant le sommeil. C’est ce qu’on appelle le phénomène de downscaling: toutes les synapses créées qui ne sont pas intéressantes vont être effacées, un peu comme si on nettoyait la mémoire d’un ordinateur pour qu’il ne soit pas saturé." Les connexions importantes sont ainsi gardées et renforcées par des processus de "potentialisation à long terme."

Se priver de sommeil est un véritable stress pour l’organisme (ce n’est pas pour rien que c’est utilisé comme moyen de torture). Les pathologies du sommeil (syndrome d’apnée du sommeil, des jambes sans repos…) mènent à des stress répétés sur l’organisme, à un sommeil saccadé et exposent par conséquent à des problèmes de santé sur le long terme. En cas de problème de sommeil chronique, mieux vaut donc se tourner vers un professionnel du sommeil. Car – vous l’aurez compris – passer de mauvaises nuits peut être lourd de conséquences.