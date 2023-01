Les somnifères: banalisés mais pas sans danger

Favorise un sommeil non réparateur

Mais quand on y a goûté, c’est difficile de s’en passer. Et si leur effet de dépendance est important, les somnifères n’induisent en rien un sommeil réparateur, dit-il. "Les somnifères de type benzodiazépines ont un effet anxiolytique et sédatif qui fait dormir mais qui favorise aussi le sommeil lent léger qui n’est pas réparateur." Ces médicaments diminuent les stades de sommeil lent profond si essentiels.

"Évidemment, en cas de situation de détresse ou de décompensation anxieuse majeure, de problèmes psychiatriques lourds, on est content d’avoir les benzodiazépines. Mais leur prescription doit être contextualisée – surtout pas de manière trop légère et inadéquate -, avec un suivi spécialisé."

C’est d’ailleurs souvent le cas chez les personnes âgées en bonne santé qui s’endorment à 20 h, s’étonnent de se réveiller vers 2-3 h et prennent un cachet pour "terminer leur nuit", alors qu’ils l’ont déjà faite. Plus on vieillit, moins on a besoin de dormir, rappelle notre spécialiste.

Alors pourquoi continuer à prescrire ces somnifères à tout vent ? "C’est un problème d’éducation de la population et de formation au niveau des professionnels de la santé. Tout est fait dans notre pays pour la prise de médicament en première intention. Ça coûte évidemment plus cher de suivre une thérapie cognitivo-comportementale sur plusieurs semaines que d’aller acheter une boîte de somnifères en pharmacie: il y a un problème de remboursement et d’accès aux soins, aussi parce que les soins de santé sont saturés."

Enfin la prise de somnifères peut aussi être dangereuse, puisqu’elle peut camoufler des problèmes bien plus importants tels que l’apnée du sommeil.