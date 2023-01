Ils ne sont pas pareils des deux côtés. Une face est normale, plate, l’autre présente des rayures qui parfois même s’entrecroisent. Une petite fantaisie pour faire beau? Pas du tout! dans le retail, on sait bien que chaque acte compte et si les hachés de boeuf sont rainurés, ce n’est donc pas pour le decorum. En fait, ces mini-gouttières ont un rapport avec le gras contenu dans ces pièces de viande, de 5 à 20% selon le type (et le prix: plus c’est gras, moins c’est cher).

En faisant cuire la viande côté stries, on évacue une partie de cette matière grasse. Et cela évite aussi que le steak ne gonfle!

La meilleure préparation

Commencez donc par cuire la face rayée du steak avant de le retourner pour le saisir à nouveau et baissez le feu pour le faire cuire selon votre goût en le tournant régulièrement. Si vous procédez à l’inverse, votre steak aura ce côté bombé qu’on a déjà vu sans vraiment savoir pourquoi.

Si le steak est surgelé, à noter qu’il est inutile de le dégeler. Les temps de cuisson seront simplement plus longs: 6 minutes pour un steak saignant et 9 minutes pour une viande à point.