Un tour du monde des marionnettes, ludique et fascinant. Voici l’invitation proposée par la nouvelle exposition D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent qui emmène les visiteurs en voyage. En provenance d’Australie, de France, d’Angleterre, du Brésil, du Mali, d’Indonésie, de Chine, d’Inde, d’Allemagne, de Belgique bien sûr… Un panorama non exhaustif mais significatif de pièces de collection témoigne de l’extraordinaire diversité des marionnettes du monde.

Dans une scénographie originale, des maquettes et des décors dévoilent les trucs et ficelles d’un monde surprenant d’inventivité et de créativité, mais aussi des techniques de jeu et de construction étonnantes ainsi qu’un large éventail de marionnettes à fils, à gaine, à tringles, à tiges, marottes, marionnettes d’eau, figurines d’ombres…

L’intégralité des marionnettes qui sont présentées dans l’exposition a joué dans des spectacles, et certaines sont même parties en tournée. Ce sont des marionnettes qui ont parfois 100 ans, voire plus ! Le samedi 28 janvier (à 10h30 et 15h), la visite sera commentée et suivie d’un atelier intergénérationnel (sur inscription). Petits et grands seront initiés à la confection et à la manipulation de figurines autour d’un goûter.

www.ccdinant.be

2 Conte et musique au château

Un château du XVIIIe siècle, ce n’est pas qu’un toit et des murs, c’est le théâtre d’une comédie humaine pleine de grandeur et de décadence. Il est facile d’imaginer les plaisirs et les dangers d’une chasse à courre, la fortune qui se fait ou se défait sur une partie de carte, les secrets d’alcôves murmurés en robe de bal à son confesseur, la prudence du galant qu’un faux pas peut faire tomber en disgrâce… Avec des récits tirés d’Ovide, de Jean de la Fontaine ou de la tradition, le conteur Julien Staudt, accompagné de sa guitare, parcourt le Château de Seneffe et revisite une époque où l’humanité tentait d’apprivoiser la nature et le temps. Réservation conseillée.

chateaudeseneffe. be

3 Carrément poilu

Petit Poilu, ce petit héros de BD muet pour les enfants dès 3 ans, est joyeusement mis à l’honneur au Centre Belge de la BD. Haute en couleur, l’expo Carrément Poilu propose aux plus jeunes de grimper, sauter, ramper et plonger de case en case, tandis que les plus grands peuvent découvrir le processus créatif des auteurs.

www.cbbd.be

4 Rétro 2022

Amusantes, émouvantes ou encore interpellantes, les rétrospectives de dix photographes de presse namurois invitent à revoir en images les faits marquants de l’année écoulée. Si l’actualité namuroise reste au cœur de l’exposition, certains photographes élargissent le propos en livrant leur regard sur l’actualité belge, qu’elle soit politique, sociale, culturelle et sportive.

081/246 433

5 Hip Hop on tour

Journée entièrement consacrée à la danse urbaine, Hip Hop on tour est un nouveau rendez-vous en Wallonie. Avec un programme riche de rencontres, de concerts, de démonstrations et d’improvisations, l’événement est porté par des valeurs telles que le respect, la créativité, la diversité et le partage. Une dynamique invitation pour découvrir cette culture Hip-Hop en constante évolution. Gratuit.

www.eden-charleroi.be

6 Lumière sur la lumière

Sous la forme d’une expo-jeu, Luminopolis apporte un éclairage sur le lien entre la lumière et le vivant. L’exposition, qui invite à réfléchir sur l’importance de la lumière dans nos sociétés, se visite de préférence en petite équipe, pour résoudre des énigmes et des défis, et pour révéler la lumière sous tous ses aspects: physiques, biologiques, techniques et sociologiques.

www.naturalsciences.be

7 Magnetic Flow

Pour en prendre plein la vue et l’ouïe, Magnetic Flow réunit l’art, la lumière, l’interactif et l’immersif. L’exposition originale présente des installations multisensorielles, imposantes et ludiques, soutenues par une mise en scène musicale. Cercles en mouvements, pyramide psychédélique, vagues de néons, lasers colorés et ondulations scintillantes… Effets bluffants assurés !

magneticflowexperience. com

Le week-end prochain (les 28 & 29 janvier)

Hibernation

Dans le bois du Prince à Marcinelle, la nature semble endormie en hiver… mais est-ce vraiment le cas ? Menée par une guide nature, la promenade invite à découvrir les secrets des animaux et plantes qui hibernent, tout en profitant d’une bouffée d’air frais pour admirer la beauté de cette nature qui prend une pause pour mieux renaître au printemps.

Réservation: defi-nature. be

Gille, super-héros

Figure emblématique du folklore wallon, le Gille est considéré comme le Roi du Carnaval à Binche. Après 2 années de privation carnavalesque, c’est tel un héros qu’il martèlera à nouveau le pavé binchois, au Mardi gras. Pour s’y préparer, l’équipe du Musée du Masque propose aux enfants une matinée pour visiter son Centre d’interprétation suivie d’un atelier créatif pour concevoir une cape de super-héros inspirée du célèbre costume de Gille. De 6 à 12 ans.

Inscription: www.museedumasque.be

Contes de Tunisie

Le conteur Ahmed Hafiz embarquera son public dans un spectacle de contes traditionnels tunisiens et de contes de sagesse puisés dans la mémoire du monde. Des contes simples et naïfs, drôles ou ironiques, qui nous font rêver, rire et nous donnent à réfléchir sur nos propres vies. Une heure. Pour tout public, dès 12 ans.

Réservation: mumons. be