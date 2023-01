On a testé le resto « Esprit Bouddha » à Gosselies

Marie et Simon déjeunent à Gosselies, dans un restaurant asiatique qui a pris pour nom "Esprit Bouddha." C’est la table du chef Tien Chin Chi et de son épouse Ajung Xiuang qui dirige aimablement la salle. Marie n’aime plus trop la banalité des lanternes rouges et des dragons au corps serpentin. Cela tombe bien puisqu’ici le dépaysement ne viendra que dans l’assiette. L’aménagement est en effet tout ce qu’il y a de plus contemporain et sacrifie aux codes épurés du moment, en gris anthracite et boiseries blondes. Au mur, s’accroche "Honey", une sculpture en métal signée Antoine Thos.