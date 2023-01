En 8 étapes

1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Sortez votre pâte feuilletée du réfrigérateur et laissez-la poser à température ambiante, le temps de préparer votre farce.

3. Épluchez et émincez finement l’oignon. Faites chauffer une poêle avec 1 c. à soupe d’huile d’olive et faites-y revenir votre oignon émincé.

4. Ajoutez ensuite les épinards avec une pincée de sel, les 4 épices et la crème. Faites cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.

5. Déroulez la pâte feuilletée sur un plan de travail et piquez-la à l’aide d’une fourchette.

6. Recouvrez ensuite votre pâte avec la préparation aux épinards. Placez le filet de saumon sur votre préparation à base d’épinard.

7. Refermez ensuite le feuilleté et badigeonnez-le, avec un œuf préalablement battu. Striez le dessus de la pâte à l’aide d’un couteau. Enfournez pendant 20 min jusqu’à ce que le feuilleté soit bien doré.

8. Vous pouvez accompagner votre feuilleté d’une délicieuse salade de mâche et de sa vinaigrette au citron.

