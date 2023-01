Comprendre le langage des animaux pour mieux communiquer avec eux

Développer un lien affectif

"Un homme monte à cheval sans rênes, sans selle, tout en cachant les yeux de l’animal", raconte Anaïs Cauchard pour décrire une scène vue par le passé. Le tout est de gagner la confiance de l’équidé. Pour initier une relation, l’approcher est le premier défi. Il faut identifier si l’animal auquel nous faisons face est vulnérable ou chasseur. "Le cheval est une proie, précise l’éthologue ; si on s’approche de lui de façon frontale, il aura tendance à partir." Elle conseille d’avancer en zigzags, sans aller directement vers lui. Pour la comportementaliste, le cheval comprendra: "C’est une approche de proie, je connais, je viens." Pour l’amadouer, Anaïs Couchard préconise de montrer le flanc: "Quand la jument éduque son petit et qu’il fait une bêtise, la mère le chasse du groupe, suffisamment loin pour qu’il se sente seul. Dès qu’elle considère que la punition est passée, elle se met de côté et elle montre ses flancs. Et le poulain va comprendre qu’il pourra revenir", poursuit la spécialiste. En employant les mêmes méthodes, l’humain pourra s’approcher aisément.

De la patience dans l’apprentissage

Que ce soit pour un cheval, un chien ou un chat, la recette est la même pour communiquer et apprendre des choses à ses animaux, selon l’éthologue bretonne: "C’est simple, il faut être attentif et avoir du cœur." Son expertise vient de son expérience, elle qui cohabite avec deux chats. "Depuis qu’ils sont petits, je les emmène en promenade. Pour cela, je leur ai accordé du temps." Ils ne s’enfuient pas, ils obéissent à ses ordres.

L’importance est d’associer un mot à un geste, indique l’éthologue: "Ils savent même se coucher, donner la patte, monter sur mes épaules. Pour se faire, on donne un ordre et il faut absolument que l’animal le réalise. Si pas, il va se dire qu’il n’est pas obligé de le faire à chaque fois." Et la récompense est incontournable selon l’éthologue. "Le fait d’être vraiment content(e) que l’animal ait réussi ce qu’il considère comme un jeu va être efficace. Mais ce n’est pas l’emploi du bon mot qui va créer une meilleure compréhension, mais comment on applique les récompenses." Une friandise et un non-verbal enthousiaste, voilà la clef d’une belle communication.