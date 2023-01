« C’est carré », « c’est swag » : on décrypte le langage des ados

« T’as le swag, trop de swag »

Génial, super, cool, top… "La manière d’exprimer qu’une chose est bien ou extraordinaire se fait via des mots qui sont remplacés à peu près tous les dix ans", commente Jean-Marie Klinkenberg, professeur émérite de l’ULiège, où il a enseigné la sémiotique et la sociolinguistique. "Avant la guerre de 1940, on disait" c’est épatant "; dans les années 50-60" c’est génial "ou" c’est sensas’ ou formid’";" oh mon dieu c’est cool "est arrivé dans les années 70-80..." Aujourd’hui, si vous utilisez le mot "cool", vous serez sans doute pas si "swag" que ça auprès d’un jeune. Vous l’aurez compris, cet anglicisme en est un synonyme, puisqu’il signifie "avoir du style par ses vêtements, ses comportements ou sa langue." Il peut être utilisé avec le verbe être ou avoir.

Étymologiquement, swag est le dérivé du verbe anglais "to swagger" (se pavaner, fanfaronner) qui est déjà utilisé en ce sens par un certain Shakespeare dans la pièce Le songe d’une nuit d’été en 1595. Mais c’est depuis 2008 et le tube Swagga like us du rappeur Jay-Z que son raccourci "zwag" a fait son entrée en force, repris par de nombreux rappeurs et chanteurs, dont Justin Bieber en 2012 avec All you gotta do is swag dans sa chanson "Out of Town Girl". C’est carré ?