Question jardin : comment cultiver des pavots de Californie ? La réponse de notre spécialiste

Pas vivaces…

Les pavots de Californie (Eschscholtzia californica) sont des plantes annuelles de la famille des Papavéracées, comme notre beau coquelicot. Si on le considère parfois comme une vivace c’est tout simplement parce que les semis naturels sont fréquents et donnent l’impression que ce sont les mêmes pieds qui fleurissent chaque année ! Les fleurs sont oranges, jaunes, rouges ou encore blanches suivant les cultivars et la texture des pétales est extrêmement fines, un peu comme du papier de soie. La floraison débute généralement en juin pour se terminer en septembre-octobre. À noter que les fleurs ne s’ouvrent que si le temps est clair, ensoleillé. Par temps sombre ou pluvieux ces fleurs se protègent en restant fermées.

Outre l’espèce-type toujours très belle avec son orange vif, les cultivars les plus appréciés sont "Strawberry Fields" aux nombreuses fleurs rouges avec un cœur or, "Lady Marmelade" pour ces fleurs jaune orangé semi-doubles "Peach Strawberry" aux grandes fleurs doubles dans les coloris pêche et framboise et "Purple Gleam" dont les fleurs pourpres à cœur rose attirent immanquablement le regard.

Comment les cultiver ?

Les Eschscholtzia sont exclusivement multipliées par semis en avril-mai. Le semis peut se faire en pots sous couche ou en serre, dans un substrat très léger (terreau "spécial semis" additionné d’un peu de sable.)

Les graines, très petites, ne doivent pas être enterrées mais déposées à la surface du substrat, éventuellement recouvertes d’une fine couche de vermiculite. Un semis directement en pleine terre est envisageable mais le sol devra auparavant être très soigneusement préparé. Les graines mélangées à un peu de sable seront ensuite semées à la volée.

Les pavots de Californie apprécient les sols très bien drainés, voire caillouteux, et le plein soleil.

Ces plantes ne sont jamais malades et les ravageurs semblent les ignorer totalement.

Terminons en précisant que les Eschscholtzia sont aussi connus en phytothérapie pour leurs propriétés antispasmodiques, calmantes et sédatives. Intéressant non !

