Le Championnat de Belgique de lancer de sapin de Noël, c’est certainement l’événement le plus extravagant du week-end! A l’heure où de nombreux sapins sont sagement ramassés par les services propreté, la commune d’Auderghem, inspirée d’une tradition allemande, propose de balancer son résineux de fête le plus loin possible! Lancer du javelot, lancer du poids... de nombreuses techniques sont expérimentées! Pour ce concours insolite de lancer, quatre catégories sont ouvertes: femmes, hommes, enfants et équipes. Les performances originales (meilleure technique, groupe sympathique, etc.) sont aussi récompensées. Cet événement sportif à caractère ludique est organisé chaque année en janvier sur la place Pinoy, dans une ambiance familiale et musicale. La dernière édition, en 2020, avait accueilli près de 1 000 personnes, dont 650 participants au lancer de sapin. L’occasion également de boire un dernier vin chaud. Inscription sur place. Gratuit. Inutile de venir avec son propre arbre. Les sapins sont fournis par les organisateurs.

www.auderghem.be

2. Du verre et des hommes - Du 13 janvier au 5 février - Centre culturel de Soignies

De 1928 à 2019, Soignies aura vécu au rythme de la Gobeleterie Durobor. Des origines, période florissante où l’entreprise, leader européen d’un secteur en pleine expansion, était à la pointe des technologies au dépôt de bilan en passant par les brevets et innovations qui ont fait sa renommée, la nouvelle exposition Durobor. Du verre et des Hommes retrace l’évolution de la dernière gobeleterie de Belgique avec l’Humain comme moteur de développement. L’histoire du verre et celle des verreries en Hainaut y sont abordées pour mieux comprendre le développement de l’usine sonégienne excellant dès les années 30 dans une industrie en pleine expansion et battant des records européens en termes de capacité de production.

www.centreculturelsoignies.be

3. L’art dans le métro - Les 14 et 28 janvier à 16h30 - Bruxelles

Les entrailles du métro bruxellois regorgent d’œuvres d’art qui se fondent dans le décor. Le réseau métropolitain de Bruxelles compte 80 œuvres d’art dans ses 69 stations. Brussels By Foot a concocté un parcours inédit pour faire découvrir quelques-unes des œuvres les plus emblématiques. Réservation conseillée. Rdv à la station Parc.

brusselsbyfoot.be

4. Au pays de l’auto - Du 14 au 22 janvier - Brussels Expo

Après deux années d’absence, la grand-messe de la voiture et de la moto est de retour. Au travers de pistes d’essais, d’animations, d’expositions et de concours... près de 1 000 véhicules en tout genre se partagent la vedette de cette 100e édition du salon de l’Auto de Bruxelles.

www.autosalon.be

5. Contes et fraises - Le 15 janvier à 11h - Wépion, Musée de la Fraise

Entre contes et anecdotes locales, entre terre nourricière et gourmandise, entre salles du musée et jardin, les histoires pour petits et grands se racontent au Musée de la Fraise. La conteuse Marie Bylyna entraîne son public en suivant le fil de l’odeur des fraises! L’occasion d’ouvrir un nouveau regard sur le musée et l’art du conte.

Réservation: 081 462 007 www.museedelafraise.com

6. L’Égypte, il y a 100 ans - Du 9 janvier au 19 février - Thuillies, la Maison du Village

Dans l’exposition Sur les berges du Nil. Un voyage en Égypte, il y a 100 ans, différents clichés en noir et blanc invitent à partir à la découverte de la Vallée du Nil et à parcourir plusieurs sites emblématiques du pays. Datant du début du XXe siècle, des archives rendent compte d’un voyage touristique le long du Nil, en passant par tous les sites majeurs.

www.centreculturelhautesambre.be

7. Marionnettes et bébés - Le 15 janvier de 10h30 à 11h30 - Tournai, Maison de la Marionnette

Ce dimanche, le Musée des arts de la Marionnette consacre la journée à son événement Family Day’s, visite des petits curieux, dédié au bébé marcheur (jusqu’à 2 ans). Un parcours de découvertes sensoriel et des marionnettes adapté aux tout-petits dévoilent aux familles ce musée riche d’une collection de 2 500 marionnettes.

Réservation via www.maisondelamarionnette.be