Depuis plusieurs années, les experts du site International Living dressent le Top 10 des pays les moins chers pour vivre une retraite anticipée. Cette liste s’adresse donc non seulement aux retraités mais également aux personnes qui rêvent d’une vie meilleur marché et plus paisible qu’en Belgique notamment. Précision: ce Top 10 est réalisé pour les Américains. Toutefois, les 10 pays énumérés restent intéressants pour les Belges.

Selon le site, c’est au Portugal qu’il faut déménager cette année pour vivre une retraite anticipée de qualité. Ce classement a-t-il inspiré Roberto Martinez qui a quitté la sélection belge pour entraîner la portugaise?

Le Portugal, un pays “sûr” et “ouvert aux étrangers”

Si le Portugal est la destination rêvée, c’est avant tout parce qu’il est un des pays le plus sûrs du monde. Il se classe 6e au “Global Peace Index” (l’Islande est 1re, la Belgique est 22e). La criminalité est donc peu présente. Au niveau de soins de santé, ils sont qualifiés “d’excellents et d’abordables”. L’OMS classe le pays à la 12e place.

Selon International Living, “les Portugais sont parmi les plus gentils et les plus authentiques au monde, ils accueillent les étrangers à bras ouverts et avec des baisers sur les deux joues. Depuis que l’anglais est enseigné dans les écoles, de nombreux habitants, en particulier la jeune génération, ont une bonne maîtrise de la langue”.

La connexion internet est haut débit, l’eau potable du robinet et l’électricité sont fiables. À cela s’ajoute un réseau routier parmi les meilleurs d’Europe. De plus, pour avoir un permis portugais, il suffit d’un simple échange avec votre permis de conduire actuel.

Sur les 10 millions d’habitants, on retrouve plus de 500.000 étrangers. Selon la rédactrice en chef du site, “les grandes villes comme Porto et Lisbonne coûteront plus cher, les petites villes moins”. Le coût de la vie est estimé 35 % moins élevé que chez nos voisins français. “Parmi les meilleurs endroits, on retrouve Lagos, Tavira et Vilamoura.”

Un couple pourra vivre une vie confortable avec 2.500 à 3.000 dollars par mois, selon le site américain.

Un podium qui s’adresse aux Américains, 4 autres pays d’Europe dans le Top 10

International Living classe le Mexique en deuxième position. Un pays où une personne seule peut vivre paisiblement avec moins de 1.000 dollars par mois. À la dernière marche du podium, on retrouve le Panama et ses soins de santé de haute qualité. La météo est particulièrement clémente, voire plutôt chaude. Dans ce pays où les communautés se mélangent, le coût de la vie n’est pas trop élevé.

L’Équateur et le Costa Rica sont respectivement quatrième et cinquième.

Le reste du classement intéressera les Belges. L’Espagne et la Grèce où le coût de la vie n’est pas très élevé sont sixième et septième. Derrière, on retrouve nos voisins français. Si le coût de la vie n’est pas aussi intéressant que dans le sud de l’Europe, le climat et les soins de santé sont de bons atouts.

L’Italie prend la neuvième place du classement. La Thaïlande complète le Top 10.