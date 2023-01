Noah Schnapp fait son coming-out avec une référence à « Stranger Things »

Stranger Things efface discrètement une scène gênante de la saison 1

Dans une vidéo de quelques secondes, le comédien a écrit un message explicite : « Quand j’ai enfin dit à mes amis et ma famille que j’étais gay après avoir passé 18 années de peur dans le placard et qu’ils m’ont simplement répondu « On sait ». »

Visiblement soulagé de se révéler au grand jour, Noah Schnapp a même fait un clin d’œil au personnage qu’il interprète dans « Stranger Things » : « J’imagine que je ressemble plus à Will que je le pensais. » Will Byers étant amoureux de Mike, son meilleur ami, dans la série à succès diffusée sur Netflix.