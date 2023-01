1.Pelez et hachez les échalotes. Dans une casserole, faites fondre 20 g de beurre puis faites suer les échalotes. Versez le vin rouge et ajoutez le laurier et le thym.

2. Délayez le fond de veau dans 25 cl d’eau chaude, ajoutez-le à la préparation précédente puis laissez la sauce réduire de moitié. Passez la sauce au chinois pour la filtrer puis incorporez le beurre restant.

3. Préchauffez le four à 160 °C. Coupez les jeunes carottes en deux et les panais en bâtonnets, faites-les cuire durant 5 min dans de l’eau bouillante légèrement salée.

4. Faites chauffer 1,5 c. à soupe de graisse de canard dans une grande casserole et faites-y revenir les lanières de poivron pendant 5 min. Ajoutez les bâtonnets de carottes et de panais. Salez et poivrez. Réservez.

5. Entaillez la peau des magrets en croisillons. Dans une poêle, faites cuire les magrets côté peau pendant 10 minutes et 8 minutes côté chair.

6. Disposez les magrets dans un plat allant au four et enfournez pendant 8 minutes.

7. Découpez les magrets de canard en tranches, nappez-les de sauce au vin rouge et échalotes, dressez la poêlée de légumes et dégustez!

