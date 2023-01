Honoraires de notaire en baisse, pénurie de paracétamol, bien nourrir les oiseaux, retrouver la forme ou apprendre le wallon…

Je me souviens parfaitement de cette grande fille qui m’a dit dans la cour d’école que saint Nicolas n’existait pas. Je pensais que toutes les décennies passées entre ce moment et maintenant m’avaient rendue adulte et blasée. Et finalement, 45 ans plus tard, je peux encore tomber des nues. C’est arrivé cette semaine, lors d’une petite pause au coffee corner. On en vient à parler d’une souris verte, se demandant: "mais pourquoi elle est verte ?" Et là, un collègue répond du tac au tac: "La souris verte, c’est un soldat vendéen, qui avait un uniforme vert, et était attrapé par un soldat républicain, et torturé." Paf, un monde s’est écroulé. J’étais atterrée d’avoir chanté cela avec insouciance… un peu comme quand on m’a expliqué que "Jean Petit qui danse raconte l’histoire d’un homme qui se fait écarteler." Et le collègue d’ajouter: "Et la comptine “ Il court, il court, le furet ”, c’est une contrepèterie, l’histoire du curé Dubois, qui couchait avec beaucoup de femmes. " J’ai quitté mes collègues, ma tasse encore chaude en main. Et je suis allée écouter l’intégrale de Chantal Goya. Dans "Pandi, panda", au moins, je suis sûre qu’il n’y a pas de double sens.