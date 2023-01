Quelles seront les tendances pour le maquillage en 2023 ?

On commence par le teint, avec l’effet flouté et la carnation de poupée, stars de cet hiver et du printemps-été de cette nouvelle année. En 2022 déjà, on a vu le sunburn blush (les joues colorées comme après une journée passée au soleil) et le cold girl (toujours les joues rosées mais par le froid cette fois) cartonner sur TikTok. Le blush poursuit donc sur sa lancée en 2023. On laisse de côté les "bronzer" et "highlighter" pour se ruer sur le fard à joues.

L’idée est d’obtenir un maquillage frais et naturel. Bonne nouvelle: on trouve aujourd’hui des fards en format crème à estomper à appliquer avec le doigt. Rien de plus simple !

Le contouring des lèvres

Ce teint épuré s’accompagne de sourcils et cils légèrement soignés qui permettent de se concentrer sur les lèvres qu’on voit à nouveau depuis qu’on a laissé tomber le masque. Cette année, on se dirige vers des lèvres à l’effet "fumé", obtenu à l’aide d’une technique d’ombrage, le fameux contouring. Il s’agit de sculpter les lèvres en associant plusieurs tonalités.

On a besoin, pour cela, d’un crayon à lèvres crémeux foncé, d’un rouge à lèvres du type baume à lèvres et d’un pinceau.

On part du contour des lèvres qu’on délimite en accentuant les bordures à l’intérieur. Puis on passe à l’estompage. Le pinceau va ici servir à étirer le tracé vers l’intérieur de la bouche pour obtenir un effet fumé. Le rouge à lèvres vient compléter, en remplissant le contour. On finalise en mélangeant les couches avec le pinceau. Pour une touche de lumière, on applique du correcteur au cœur de la bouche en l’estompant du bout des doigts.

Coté teintes, on opte pour le rouge à lèvres mat à l’effet un peu velours et le rouge brique. Des couleurs qui vont faire ressortir cette bouche trop longtemps cachée.