Que faire pour revoir refleurir ses « belles-de-nuit » en été ?

Quelles sont ses particularités?

Les "belles-de-nuit" sont des plantes vivaces qui atteignent les 60 à 80 cm de hauteur. Leurs feuilles sont ovales et d’un beau vert mais c’est pour leur abondante floraison qu’elles sont cultivées dans les jardins. De juin à septembre, et parfois un peu plus tard, de nombreuses fleurs ornent la plante. Elles sont rouges, roses, jaunes, blanches et parfois panachées. Cette floraison est particulière puisque les fleurs s’ouvrent en fin de journée pour faner le lendemain matin. En forme de trompette, les fleurs du Mirabilis jalapa sont recherchées par de nombreux insectes et notamment les papillons de nuit. Cerise sur le gâteau, les fleurs diffusent un léger mais très agréable parfum. Après la floraison, de petits fruits noirs font leur apparition. Les graines qui tombent au sol peuvent germer au jardin quand les hivers sont doux mais il est préférable de les récolter et d’effectuer un semis en serre (ou sous couche) dès le mois de mars.

Des conditions de culture particulières?

Ces vivaces se plaisent dans une terre de jardin "classique", légère, très bien drainée et riche en humus, d’où l’importance du terreau de qualité lors de la plantation. Si elles acceptent la mi-ombre, elles sont bien plus florifères quand elles sont installées en plein soleil. Comme les tiges ne sont pas très rigides, il est important de cultiver les Mirabilis dans des endroits du jardin abrités des vents violents. La période idéale de plantation se situe en avril-mai et la plante fleurit l’année même.

Et durant l’hiver?

Même si les "belles-de-nuit" sont des vivaces, elles ne sont pas très rustiques. Des températures de – 5°C et les plantes disparaissent définitivement sauf si vous avez pris soin de protéger la souche avec une épaisse couche de paille ou de feuilles mortes. Avec cette protection, il n’est pas impossible que la plante reparte au printemps si l’hiver n’est pas trop rude. Cette faible résistance au froid explique la raison pour laquelle les Mirabilis jalapa sont souvent cultivées en annuelles.