Galette des rois : c’est bon, mais c’est cher (vidéo)

”Je m’attends à en vendre 2.000”, estime carrément l’artisan pâtissier, qui n’a pas eu d’autre choix que d’augmenter le prix de la galette des rois, la mort dans l’âme. Un peu plus de 18 euros pour le petit format et légèrement au-dessus de 25 euros pour le grand. Pas/plus à la portée de toutes les bourses. Mais, entre la crise énergétique et le coût de matières premières qui ont flambé, il n’y a pas de miracle…

“J’ai réussi à maintenir le prix de mon pain blanc à 2,9 euros, mais je n’ai pas pu maintenir le prix d’avant la crise pour la galette des rois”, regrette Alain Devos, à la tête d’une équipe d’une quinzaine de personnes et qui s’arrache toujours les cheveux, à défaut de perdre sa bonne humeur, face à la hauteur encore vertigineuse de ses factures. Près de 9.000 euros par mois pour citer le seul exemple de l’électricité.

