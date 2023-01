Un truc infaillible pour faire fuir les fouines

La fouine est un mammifère très utile puisqu’elle consomme en grande partie des souris et des rats. Il est très rare de l’observer durant la journée mais saviez-vous que ses moments d’intenses activités débutent vers 1 ou 2 h du matin pour se terminer vers 5 -6 h ? Avant de partir à la chasse, il est courant d’entendre le vacarme qu’elle est capable de faire dans un grenier, une remise. C’est un animal très joueur qui aime aussi se cacher dans le moteur d’une voiture et, c’est plus gênant, de grignoter les câbles!