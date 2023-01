Jusqu’au 5 février, Liège, Cité Miroir

Demandez à un groupe d’adolescents ce qu’ils écoutent comme musique et qui sont leurs artistes préférés, ceux-ci pourront citer les noms de Drake,Tupac, Damso, La Fouine ou encore Fresh la Peufra. Des artistes de rap dans lesquels se reconnaît aujourd’hui toute une génération. Né dans le Bronx, le rap a pris ses quartiers aux quatre coins de l’Afrique depuis des décennies. Réapproprié par les artistes du continent, il est devenu un outil majeur de conscientisation. De Dakar à Johannesburg, de Ouagadougou à Nairobi en passant par Casablanca et Kinshasa, les rappeurs et les rappeuses sont les "haut-parleurs" de ce que beaucoup pensent tout bas. Depuis plus de trente ans, ils accompagnent les changements politiques et sociaux africains. À partir de témoignages d’artistes, la nouvelle exposition Révolution Rap - Une histoire africaine? révèle l’envergure du mouvement qui dépasse la simple culture de masse. Qui sont ces hommes et ces femmes? Comment s’exprime ce rap sur le continent? Quelle est leur place dans les rapports politiques? Quels sont leurs liens avec l’Europe? Quels sont les risques de chanter les mots, micro en main? Le rap est-il africain?

www.citemiroir.be

2. Escapade au château

Du 5 au 8 janvier, Château de Seneffe

Durant ces vacances d’hiver, Charles-Édouard de la Sapinière, conservateur exubérant, dévoile la vie de faste au château de Seneffe. Il se passionne pour le XVIIIe siècle. Il aime le bon vin et les repas mondains. Pour cette Escapade de Noël en famille, il s’adresse aux visiteurs, petits et grands, il arpente les différents espaces intérieurs du château et il part à la chasse aux "fake news".

Avec son château à l’architecture néo-classique, devenu Musée de l’Orfèvrerie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Château de Seneffe invite à voyager dans l’histoire du XVIIIe siècle. Le domaine est particulièrement remarquable pour son parc et ses jardins, magnifiques écrins de verdure aux atmosphères différentes.

Réservations: www.chateaudeseneffe.be

3. Tout en brique

Les 7 et 8 janvier de 9h30 à 18h, Liège, Musée de la Vie wallonne

Le temps d’un week-end, le Musée de la Vie wallonne se remplit de briques de Lego pour le plaisir des petits et des grands. Des constructions exceptionnelles et insolites envahissent les salles pour l’événement Tout en brique, tandis que des ateliers convient les enfants (de 8 à 12 ans) à relever des défis, à 11h et 16h.

Gratuit. Infos et réservation: 04/279 20 31

4. Art pariétal

Jusqu’au 8 janvier, Andenne, Le Phare

L’Espace Muséal d’Andenne convie à un voyage dans le temps grâce à son exposition Les secrets de la Grotte Chauvet. L’art des origines, révélé par la 3D. Le visiteur plonge en Ardèche en 1994, et pénètre dans la grotte restée bouchée depuis plus de 20 000 ans. Les peintures et gravures réalisées sur les parois il y a 36 000 ans, avant Lascaux, sont peut-être les plus anciennes au monde!

lephare-andenne.be

5. Observer les oiseaux

Le 8 janvier de 9 à 12h, Jambes

Aux abords de la Meuse et dans les parcs jambois, une promenade de 7,5 km initie à l’observation des oiseaux pour les débutants. Tout au long de la balade, un ornithologue amateur de l’association Natagora explique aux petits et grands la vie des oiseaux hivernants chez nous, oiseaux d’eau et passereaux de nos jardins. Rdv au parc Reine Astrid.

Inscription: 081/300 218

6. L’univers des marionnettes

Jusqu’au 26 juin, Gand, Maison d’Alijn

L’exposition Les marionnettes à l’assaut des planches présente une collection singulière de marionnettes de théâtre du XXe siècle à aujourd’hui. Qu’est-ce qui caractérise le théâtre de marionnettes et de figurines? Comment se prépare une représentation? Et qu’est-ce qui rend ce patrimoine si précieux? Le monde magique des marionnettes et figurines se dévoile à la Maison d’Alijn.

huisvanalijn.be

7. La nature en grand

Jusqu’au 16 avril, Jardin Botanique de Meise

La macrophotographie et ses infimes détails se découvrent à travers le Monde de détails, la nouvelle exposition d’Edwin Brosens, au Jardin Botanique de Meise. Enfant, ce photographe néerlandais était fasciné par les fourmis, les papillons et tout ce qui bougeait. Sa quête de la photographie minutieuse des insectes et des fleurs l’a finalement conduit à la macrophotographie, créant des clichés magnifiquement colorés.

www.plantentuinmeise.be

8. Balade aux lampions

Le 14 janvier, de 16h30 à 18h30, Fosse-la-Ville, Lac de Bambois

Quand le soir tombe, que le ciel se pare de teintes oranges-violacées et que retentit le hululement de la chouette, il est temps d’allumer sa lanterne, au Lac de Bambois! Telle est l’invitation donnée par la balade contée aux lampions, une escapade parsemée de haltes, dans des décors transfigurés par la nuit et les ombres dansantes!

Réservation via www.lacdebambois.be/visites-guidees

9. Tour de Virelles

Le 14 janvier, de 10h à 16h, Virelles, Aquascope de Virelles

Avec son étang de 80 hectares, ses roselières, ses prairies et forêts humides, le site de Virelles, classé réserve naturelle et Site de Grand Intérêt Biologique, recèle de nombreuses richesses à découvrir tout au long de l’année. Sur des endroits normalement inaccessibles au public, la balade guidée de l’asbl Défi-Nature présente les curiosités du domaine.

Réservation: defi-nature.be