Galette des rois à l’Épiphanie: souvenirs de 1977, quand les gens étaient "écœurés par les gâteaux à la crème et les glaces" (vidéo)

Au menu de ce reportage tout mignon: un focus sur la galette des rois avec une boulangère qui confirme avoir "beaucoup de travail" en cette période: "Les gens sont écœurés des gâteaux crème et des glaces et se tournent vers les gâteaux secs à la frangipane et cela se vend facilement." Mais aussi une bonne sœur qui rappelle les origines religieuses de cette fameuse galette, sa fève et... son jeune couple royal.

