Conseil beauté: se débarrasser des frisottis dans les cheveux

Les causes peuvent être multiples mais certains facteurs, notamment climatiques, favorisent davantage leur apparition. En effet, dès que le taux d’humidité augmente ou que l’air est trop sec, de petites mèches folles se dressent sur nos têtes et nos cheveux gonflent. Au-delà de la météo, certains types de cheveux sont plus propices à produire des frisottis comme les cheveux épais, crépus ou frisés.

Heureusement, il est possible d’en venir à bout en mettant en pratique quelques conseils. À commencer par une bonne hydratation des cheveux.

Une chevelure hydratée

Eh oui ! Si notre chevelure est si sensible aux conditions météorologiques et à l’humidité (qu’elle soit trop ou trop peu présente), c’est parce qu’elle manque d’hydratation et de nutrition… Les cheveux vont alors tenter d’aller chercher de l’eau là où ils en trouvent, en l’occurrence, dans l’air ambiant.

Pour ce faire, les écailles qui recouvrent la fibre capillaire s’ouvrent, donnant aux cheveux un aspect tout sauf soyeux. Les cheveux crépus ou frisés, plus poreux, retiendront également, et pour ces mêmes raisons, moins bien l’eau. D’où l’importance de nourrir et d’hydrater la fibre capillaire en profondeur, en recourant à des produits (shampoings, après-shampoings, masques) spécifiques. Pour refermer les écailles, on se tournera vers des huiles pour venir les lisser. Il est aussi possible de réaliser des soins à cet effet en salon de coiffure.

Gare à la chaleur et aux frottements

Vous l’aurez compris, pour éviter de "frisotter", les cheveux doivent conserver une partie d’eau en leur cœur et pour cela, mieux vaut éviter de les surchauffer en utilisant l’air chaud du sèche-cheveux ou un lisseur. Privilégiez un séchage naturel à l’air libre ou, si vous n’avez pas la patience, en activant l’air froid de votre appareil de séchage.

Enfin, au moment d’aller vous coucher, pensez à envelopper votre chevelure d’un foulard ou d’un tissu aux fibres lisses qui gardera vos écailles bien en place.