Jardin: les conseils de notre expert pour bien nourrir les oiseaux

Comment les nourrir intelligemment ?

Chaque espèce est tributaire d’une certaine nourriture et toutes ne la recherchent pas nécessairement au sol, certaines espèces étant plus arboricoles que d’autres. Il faut donc nourrir de façon variée et en divers endroits, les uns plus éloignés que les autres de la maison et ce en fonction de la témérité de l’oiseau. Ainsi, le pigeon ramier sera nourri à plus grande distance que la mésange charbonnière ou le rouge-gorge qui ont l’art de nous interroger sur nos intentions de nourrissage jusque sur le pas de la porte !

Outre les indispensables mangeoires et les boules de graisse (sans filet), il faut également varier les emplacements de nourrissage au sol. Quand on dépose de la nourriture, il faut toujours veiller à ce qu’elle soit de bonne qualité, qu’il n’y ait pas de moisissures. Les mangeoires seront installées à bonne distance d’une porte vitrée ou d’une verrière afin d’éviter les éventuelles collisions lors d’un envol subit à l’approche d’un prédateur.

Si vous avez un ou des chats, faites en sorte que les oiseaux puissent toujours être avertis de leur présence (collier à deux clochettes par ex.). Enfin, distribuez la nourriture à heure fixe et régulièrement, de préférence tôt le matin et si nécessaire une seconde fois en début d’après-midi.

Les oiseaux ont-ils des préférences ?

Bien évidemment ! Les graines de tournesol seront très appréciées par les mésanges, les sittelles, les pinsons, les verdiers. Le riz cuit fera le bonheur des canards, des cygnes, des oies, des pigeons et des tourterelles, des étourneaux et des moineaux. Le maïs concassé et le froment en mélange régaleront pigeons, tourterelles, pies et geais.

L’avoine pelée, le chènevis, le millet plat et les graminées sauvages attireront les tourterelles mais aussi le discret accenteur mouchet, le rouge-gorge, les moineaux, les pinsons. Noisettes, faînes et amandes broyées seront idéales pour les mésanges mais aussi pour le pic épeiche. Les graisses végétales non salées seront rapidement consommées par de nombreux oiseaux dont les mésanges.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be