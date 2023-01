À la découverte des petites bêtes du jardin: le balanin des noisettes

De nom latin Curculio nucum, le balanin des noisettes est un petit insecte, du type charançon. Même s’il est de petite taille, à peine 12 mm, il est aisément reconnaissable de par son corps brun, ses grands yeux noirs et surtout sa longue " trompe ", le rostre, munie d’antennes en son milieu. Après l’accouplement, et au moment où les noisettes sont encore vertes, la femelle perce un trou dans la coque encore tendre, pond et puis introduit l’œuf dans l’amande à l’aide de son rostre.