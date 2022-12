Promue comme "une nouvelle façon de vivre Venise, entourée de verdure", le "Wine Resort" de Venissa est un véritable havre de paix sur l’île de Mazzorbe classée au Patrimoine de l’Humanité. Avec ses chambres luxueuses à partir de 300 € la nuit, Venissa offre à ses visiteurs un domaine verdoyant entre vignes, potager et jardins. Une Osteria et un restaurant proposent des spécialités locales avec un esprit moderne.

IGT Veneto

Le premier vin de Venissa est sorti 8 ans après la plantation du vignoble, il est très marqué par la salinité de ses sols, la salicorne pousse même à certains endroits. Une fois récolté, le raisin est envoyé dans les chais de Bisol à Conigliano où il est vinifié en cuves béton. Très parfumé et concentré, le vin présente une bouche oxydée mais représentative du Dorona, cet ancien cépage très peu connu à l’extérieur. Vente en ligne.

Le centre abordable

Si Venise est connue pour ses palaces, on pense au légendaire Danieli, de nombreux hôtels proposent des chambres à moins de 100 € en plein cœur de la Cité, notamment près de la gare. Les hôtels Principe et Amadeus font partie du même groupe, ils sont situés à quelques minutes à pied d’un quartier riche en restaurants et autres pizzerias. De là, il vous sera loisible de rayonner dans la ville. La place Saint-Marc est à trente minutes.

Venise payante ?

À partir du 16 janvier 2023, les touristes devront payer une taxe pour visiter la célèbre ville mais uniquement pour les visiteurs qui n’y passent pas la nuit. Le montant variera entre 3 et 10 € selon la période ou selon le taux d’occupation des hôtels. Il est évident que l’été, ce sera plus cher. À ce stade, la manière dont cette entrée sera perçue n’a pas encore été précisée, probablement via un QR code à acheter en ligne.

En pratique

S’y rendre

Vols directs vers Venise-Marco Polo avec Brussels Airlines ou vers Venise-Trévise (à 40 km de la ville) avec Ryanair. En train, comptez entre 11 et 14h de trajet, selon les options (via Paris ou Francfort).

Où loger

Optez pour le quartier de Canareggio près de la gare ou pour l’île voisine Lido di Venezia. Les ruelles sont truffées de petits restaurants savoureux. Évitez les alentours de la Place Saint-Marc.

Patron, un Bellini

À quelques enjambées de la place Saint-Marc, le Harry’s Bar a vu défiler depuis 1931 les plus grandes stars du cinéma ou de la littérature. C’est ici que le cocktail Bellini a été inventé, un mélange de prosecco (ou de vin blanc) et de purée de pêche.

Un masque ?

Vous en aurez besoin pour participer au Carnaval de Venise, événement phare de la ville dont l’origine remonte au Moyen Âge. En 2023, il se déroulera du 11 au 21 février. Mais attention, la fête attire plus de 3 millions de visiteurs. Mieux vaut choisir une autre période, les hivers sont doux, un séjour est possible toute l’année.