Finir les vacances à Coxyde, entre dunes et lumières

À notre connaissance, un tel parcours n’existe nulle part ailleurs sur la côte belge. Et pour joindre l’utile à l’agréable, il emprunte aussi les rues commerçantes, ce qui permet de se laisser aller au shopping pendant que les enfants suivent le chemin lumineux.

Notre coup de cœur de ce "Koksijde by light" ira à l’Abbaye des Dunes, autrefois si imposante, mais qui a presque entièrement disparu. Pourtant, grâce à un jeu de lumière astucieux, les ruines renaissent de leurs cendres.

Sachez aussi que tout cela est gratuit. Il suffit de retirer votre plan à l’office du tourisme ou le télécharger via le site web ou les QR codes disposés à côté des installations lumineuses.

Le jour aussi

Si vous décidez de passer la journée à Coxyde ou de prolonger sur plusieurs jours, le musée de l’Abbaye des Dunes vous propose de remonter le temps pour revivre les jours de gloire des moines qui régnaient sur la région au Moyen Âge. Ceux qui pensent qu’un musée est ennuyeux à visiter avec des enfants se trompent. Ici, tout a été conçu pour eux. Des films, puzzles ou encore une expérience en 4D leur permettent de se retrouver vraiment en 1490.

N’hésitez pas non plus à emmener la troupe au Centre d’art Ten Bogaerde, à la sortie de la ville, près de l’aéroport. On y trouve la collection permanente d’œuvres du célèbre artiste tournaisien George Grad et jusqu’au 8 janvier, les œuvres de Panamarenko, un des artistes les plus imaginatifs de ces dernières décennies.

Vous observerez avec grand intérêt ses plus belles machines volantes. L’artiste met le visiteur au défi d’embarquer dans un voyage imaginaire. Les enfants vont adorer. Et comme la Brasserie de Saint-Idesbald est sur le même site, ne manquez pas de vous y installer pour un petit casse-croûte et une dégustation des blonde, triple, rousse ou double.

Plus d’infos: www.visitkoksijde.be