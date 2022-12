Deuzio vous souhaite une bonne année : des lettres cadeaux de l’artiste Folisabelle à télécharger gratuitement

De la BD au packaging

Folisabelle a fait de sa vie et de ses expériences son œuvre, unique. Ses premiers contacts avec l’art ont été la BD, celle de Franquin et ses mouettes, avec des pifs, pafs, poufs et des ponctuations de toutes les formes. Mais aussi l’univers feutré d’un Marlier. "Je pleurais quand je voyais tous les détails dans les albums de Martine."

De son enfance, elle se souvient aussi des vacances, avec un père passionné par la nature et les oiseaux, qui emmenait la petite famille en caravane vers l’Écosse, au milieu de rien, à l’âge où toutes les filles de 15 ans ont envie de danser et de se faire bronzer. "Quand tu n’as plus rien, il te reste toujours un crayon et du papier."

La nature, l’humour de Franquin les traits de Marlier, la poésie de Sempé l’ont conduit au dessin, à la peinture, à l’écriture, au graphisme. Elle a même été directrice artistique pour des grosses boîtes de pub et de packaging. "J’ai alors côtoyé l’argent et j’ai vu que j’avais du talent, que je pouvais gagner ma vie en trouvant des idées et en m’amusant."

Artiste multifacette (elle a même été actrice ou inventé les moulins qu’on voit éclore lors du festival namurois Les Solidarités), elle a aujourd’hui établi son palais sur les hauteurs de Namur. Un endroit qui lui ressemble, où l’on trouve ses livres, ses tableaux, ses cadres, ses objets de déco, du vin, du miel anti-virus un tas d’objets amusants et, selon les saisons, des biscuits magiques où des boules de Noël personnalisées. Vêtue parfois de sa robe de fée, elle peut aussi vous servir le café ou le thé, dans ce décor féerique.

Mais de toutes ses passions, c’est à travers la peinture qu’elle exprime au mieux le tourbillon de ses émotions. " Peindre, c’est s’élancer avec foi dans l’inconnu. On se laisse porter par ce qu’on produit seconde après seconde, sans jamais imaginer ce sur quoi on va aboutir. C’est aussi vrai avec les mots qui tombent comme des dominos sur le papier. Mais c’est plus fort encore sur une toile avec des couleurs et des pinceaux... magiques."

Galerie Folisabelle, chaussée de Marche, 489, Erpent (Namur), www.folisabelle.com.

Des lettres à télécharger et à partager...

En bonus : 6 idées cadeaux qui font du bien, pour tous les budgets

1. Allez, courage

Ce n’est pas simple de se lever chaque matin en pétant la forme avec le covid, la guerre, les crises de l’énergie, climatique et tutti quanti. Le dernier recueil de Folisabelle tombe à pic. Le courage, ça se partage est composé de 108 messages qui font du bien à détacher et à offrir dans toutes les circonstances, que ce soit pour un décès, un ras-le-bol des enfants, du travail ou de la pluie.

Prix: 12 €

2. Un truc à te dire

Son 7e livre J’ai un truc à te dire a été un grand succès en autoédition. "J’avais à cette époque écrit de nombreuses cartes postales. On m’en redemandait et je ne savais lesquelles choisir. J’ai hésité à faire des cartes en accordéon, comme aux grottes de Han. C’était compliqué et j’ai opté pour un livre avec des cartes à détacher, portant les nobles valeurs de la littérature et l’humour de la bd."

Prix: 29 €

3. Les p’tites prouts

En pleine crise covid, plein de gens sont partis, sans qu’on puisse leur dire au revoir. Isabelle a donc publié Les p’tites prouts des départs !, une idée inédite et tellement belge. Chacun devrait l’avoir toujours sur soi. C’est comme un petit carnet Atoma avec tous des petits mots de la vie de tous les jours, touchants, essentiels, qu’on laisse sur la table et qui disent simplement aux autres qu’on les aime maintenant.

Prix: 10 €

4. Ses peintures

"Peindre, c’est comprendre comment faire de sa vie une œuvre d’art." Voilà comment elle définit cet art, après 20 ans de pratique. Isabelle vit comme elle peint. Un coup de pinceau à la fois, sans autre but que d’aimer chaque trait, chaque jour, chaque instant. Se corrigeant sans cesse afin d’évoluer constamment. Son atelier d’Erpent est aussi une galerie d’art où l’on peut admirer ses dernières créations.

Entre 620 et 3 000 €

5. Ses ateliers

Dans son parcours de vie et d’artiste, l’art lui a offert les clés universelles qu’elle n’a pas pu trouver dans l’enseignement. Lors de ses ateliers d’éveil, Isabelle propose à partir de métaphores, d’images et d’émotions une manière d’aborder sa vie afin de compléter la vôtre. Des ateliers réservés à ceux qui sont angoissés par l’évolution de notre monde et qui entendent vivre en paix avec celui-ci.

Prix: 40 € pour 2-3 h, entre 6 et 12 personnes.

6. Cadres phrasés

Dans son atelier d’Erpent, il y en a sur tous les murs. Des petits ou grands cadres, avec un mantra, une phrase, une lettre. Des cadres uniques (pas question de reprendre des citations) que l’on peut écrire avec cette papoteuse redoutable qui a l’art de trouver les mots justes. "C’est comme un petit thérapeute qu’on accroche au mur et qui nous dit la phrase qu’on a envie d’entendre chaque matin."

55 ou 65 €