Pour quitter cette ville sans voiture, la seule option est de prendre un bateau, collectif ou privé. Première étape: Sant’Erasmo, une des plus grandes îles du lagon et potager de la ville. Au XVIIe siècle existait ici le vignoble dit de l’Homme noble dont le vin était utilisé, dit-on, par Casanova pour séduire les… jeunes nonnes. C’est ici aussi que Michel Thoulouze, pionnier de la télé payante Canal + et producteur des Nuls, entre autres, a pris sa retraite au début des années 2000.

Conseillé par Lydia et Claude Bourguignon, célèbres révélateurs de terroir, Thoulouze décida de faire revivre le vignoble du "Nobil Uomo" en replantant des cépages locaux dont la Malvoisia istriana, le Vermentino et le Fiano, tous en franc-de-pied, c’est-à-dire sans porte-greffe. Le développement du vignoble fut difficile, les éléments ne furent pas toujours de son côté, mais son "Orto di Venezia" donne malgré tout quelque 20 000 bouteilles de vin blanc tranquille de qualité.

Venissa

À ne pas confondre avec Murano, île de la production du célèbre verre, Burano regorge de ruelles étroites le long de ses canaux avec moult restaurants, marchands de glace et… de dentelle. Mais ce n’est qu’une étape, car juste à côté de l’embarcadère du vaporetto, un pont relie l’île à sa voisine: Mazzorbe, qui se revendique de la "Venissa" (sic) historique.

Résidence secondaire des Vénitiens, l’île est dotée d’une remarquable infrastructure touristique de luxe: osteria, hôtel et… vignoble, le tout exploité par la famille Bisol. Vingt-et-unième génération, Matteo Bisol est responsable d’un hectare de vignes planté en 2002, avec des cépages de Dorona, rescapés de l’inondation historique de 1966 qui atteignit un niveau de 194 cm !

Toujours à la merci d’une nouvelle crue, le vignoble de Venissa a été complété de plusieurs autres parcelles sur d’autres îlots pour atteindre près de 3 hectares. Doruna en blanc, Cabernet et Merlot en rouge, Venissa vise l’excellence avec de jolies bouteilles de 50 cl en verre de Murano, décorées à la feuille d’or et vendues 140€/pièce. Un joli coup marketing.

Torcello

Constamment envahi par l’eau, le petit vignoble de la famille noble Baslini, à Torcello est toutefois bien entretenu et sain. Mais seuls la moitié des pieds donnent des fruits, surtout des variétés internationales (Moscato, Trebbiano, Raboso, Glera) et un peu de raisin de table. La viticulture dans la lagune demeure un exploit, chaque millésime est une victoire: les vins vénitiens demeurent avant tout des curiosités.