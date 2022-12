1 Spritz

Un mocktail type apérol Spritz sans alcool, ça vous dit ? Pour ce faire, réalisez un sirop orange-camomille-gentiane. "C’est la gentiane, une plante à la racine très amère, qu’on utilise souvent dans les liqueurs comme le Campari, qui apporte l’amertume nécessaire à ce mocktail, explique Idris Bicak. Pour réaliser le sirop, il faut dissoudre 1 kg de sucre de canne non raffiné dans un litre d’eau et y faire infuser 30 gr de gentiane et 40 gr de camomille. Ajoutez-y la même quantité de jus d’orange que de sirop. Laissez infuser 24 h et filtrez le mélange. On obtient alors un sirop un peu moins sucré, auquel on ajoute le lime, et on arrose le tout avec de l’eau pétillante."

Astuce: couper le soda sucré avec de l’eau pétillante permet d’obtenir un résultat plus fin.

2 Love me tender

Pour le sirop pamplemousse-romarin, il vous faut 1 litre d’eau pour 1 kg de sucre, dans lequel on fait infuser 150 gr de romarin. Ajoutez-y ensuite autant de jus de pamplemousse que de sirop. Laissez reposer 24 h et filtrez le tout.

Pour le mocktail, ajoutez-y le lime, le soda framboise et rhubarbe et de l’eau pétillante . "Ici, en garniture, on utilise une lamelle de rhubarbe fraîche, du romarin et de la betterave. Son côté terreux est très intéressant dans le cocktail. Nous l’avons taillée en forme de cœur, ce qui apporte une touche très graphique au niveau visuel." Les pétales de muflier ajoutent une touche de douceur.

3 Basil Free

Pour réaliser l’Oleo Saccharum de clémentine: dans un saladier, déposez les zestes de clémentines (pour donner plus d’amertume), ajoutez 25 gr de sucre par agrume (recouvrez le tout), écrasez un peu les zestes, couvrez et laissez faire la magie.

La technique au shaker: "mélangez tous les ingrédients dans un shaker, écrasez le basilic dans le shaker avec un pilon. Remplissez le shaker de glace, secouez. Enlevez la glace du shaker et appliquez la technique du" dry shake "(secouer le shaker sans la glace). Filtrez le résultat dans un verre, ajoutez l’eau pétillante." Ici, Idris a utilisé du concombre déshydraté en garniture, celui-ci est d’autant plus intéressant qu’il apporte également du goût au mocktail.

4 Le Grand Maison

Ce mocktail est tiré d’un cocktail du même nom réalisé en l’honneur des filles de chez Grand Maison, un "bar à déjeuner" bien connu à Liège, situé juste à côté de chez Volga. Très gourmand et plus épicé, il fonctionne parfaitement en cette période hivernale.

Pour le sirop: "pour 1 litre de jus de carotte il vous faudra dissoudre à chaud 1 kg de sucre. Faites fondre 200 gr de chocolat blanc et faites infuser 50 gr de bâtons de cannelle et 200 gr de gingembre. Laissez reposer et filtrez le lendemain. Le chocolat va se figer, ce qui n’est pas grave car il aura le temps de donner du goût au sirop." Mélangez le sirop avec le lime, la ginger beer et "topez" le tout avec de l’eau pétillante. Ici en déco: de la carotte déshydratée, des bâtons de cannelle très graphiques. La petite pensée et la feuille de Shiso apportent de la hauteur.