Le 31 décembre, Belgique

La Saint-Sylvestre va briller de mille feux dans tout le royaume. Rendez-vous avec vos serpentins et votre coupe de champagne pour profiter des couleurs qui illuminent le ciel.

À Namur, le feu est tiré depuis le quai des Joghiers (en face de la pointe du Grognon, côté Namur). Le public est convié à se placer aux alentours du confluent de la Sambre et de la Meuse pour bénéficier d’une vue panoramique sur ce spectacle éblouissant.

À Mons, le passage en 2023 se fête avec une grande soirée dansante organisée en plein cœur du marché de Noël, sur la Grand-Place, d’où le traditionnel feu d’artifice va émerveiller les yeux de tous sur le coup de minuit.

Après 3 ans d’absence, à Bruxelles, le feu d’artifice du Nouvel An est tiré cette année à minuit depuis la place des Palais. Les organisateurs invitent à prendre place sur la place des Palais, sur la place du Trône, et dans le parc de Bruxelles.

Tournai célèbre aussi le passage à la nouvelle année avec un grand feu d’artifice qui est lancé depuis la Grand-Place à minuit, accompagné d’autres animations gratuites et d’une soirée Happy New Year dès 18h30.

2 Voyage à Tokyo

Jusqu’au 22 janvier, Bruxelles, Viage Digital Art Theatre

Tokyo Art City propose un aperçu condensé de la diversité culturelle de la capitale japonaise à 360 degrés. Des gratte-ciel de Shinjuku aux cerisiers en fleurs du parc Ueno en passant par les rues bondées d’Akihabara, cette nouvelle exposition immersive ouvre une fenêtre dépaysante sur la culture fascinante et diversifiée japonaise.

Grâce à des installations vidéo à la pointe de la technologie et à un son spatialisé, le visiteur peut parcourir le cœur de Tokyo et embarque à bord de la ligne Yamanote, la ligne ferroviaire la plus fréquentée de la ville, pour traverser sept quartiers emblématiques grâce à des projections digitales sur les murs de la pièce ainsi qu’au sol et au plafond. La visite interactive se poursuit par une expérience en réalité virtuelle ainsi qu’un atelier de présentation du rituel du thé.

tokyoartcityexpo. com

3 Sablier de Noël

Tournai, Cathédrale Notre-Dame

Tic, tac. Heures, minutes, secondes. Le temps s’écoule. Sauf que ce soir, le temps s’est arrêté ! Le Sablier de Noël parviendra-t-il à redémarrer les pendules à l’aide de sa clé magique afin que sonnent les 12 coups de minuit, message d’un espoir retrouvé ? Telle est l’intrigue lancée par le spectacle féerique de Luc Petit à la Cathédrale Notre-Dame. Représentations à 17h, 18h15 et 19h30.

www.nocturnales.be

4 Bouillon à la torche

Jusqu’au 7 janvier, 18h, Château Fort de Bouillon

Profitant de l’obscurité de l’hiver, le Château Fort de Bouillon s’ouvre au public tard dans la soirée et se visite dans une ambiance mystérieuse, à la lueur de flambeaux durant une heure. Guidée par des anecdotes, la visite se déroule tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du château, dont l’électricité semble avoir été coupée !

Réservation: 061 464 202

5 Spirit of the North

Jusqu’au 8 janvier, Bruxelles, Galerie Horta

Avec le village immersif "Spirit of the North", la magie des fêtes de fin d’année s’invite à la Galerie Horta. Dans une scénographie faite de cannes à sucre géantes et de cadeaux XXL, l’expérience invite petits et grands à se balader entre shows sons-lumières et expériences interactives: réalité augmentée, piste de luge intérieure, canon à neige… Sans oublier la maison du Père Noël. Durée: 1h30.

feverup. com

6 Art dans le bois

Depuis le 15 décembre, Bruxelles, Bois de la Cambre

"L’invitation au voyage", tel est l’intitulé d’un nouveau sentier de sculptures dans le Bois de la Cambre. À quelques pas de la Villa Empain, l’installation de six œuvres d’art monumentales invite les promeneurs, durant un an, à découvrir les multiples façons dont les artistes réinventent le paysage. La promenade expose des formes architecturales archaïques, universelles et simples, conçues pour être touchées, parcourues, photographiées.

www.villaempain.com

7 La Terre en héritage

Du 10 décembre au 31 août 2023, Flémalle, Préhistomuseum

Nous cherchons tous à changer le monde. Mais comment y parvenir sans s’attaquer à la racine du problème environnemental ? L’exposition "La Terre en héritage" propose de prendre la révolution néolithique comme point de départ d’un rapport de domination à la nature, pour expliquer l’évolution du monde jusqu’à aujourd’hui, en passant par des moments-clés, comme la révolution industrielle.

www.prehisto.museum

Le week-end prochain (7 et 8 janvier)

Marais d’Harchies

Le 7 janvier à 9h, CRIE d’Harchies

Sous la conduite d’un guide, la promenade nature de Natagora invite à découvrir la vie des oiseaux hivernants aux marais d’Harchies. L’occasion de parcourir ce site de 550 hectares, terre d’accueil pour les oiseaux aquatiques nicheurs et les migrateurs de passage. Le Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) d’Harchies y sensibilise un public très large.

Inscription: 069 58 11 72. www.natagora.be

Plongeon

Le 7 janvier dès 15h, Ostende, plage

La Plongée du Nouvel An à Ostende est le rendez-vous annuel de milliers d’"ours polaires". Armés d’une bonne dose de tripes et d’une perruque carnavalesque ici et là, ils bravent allègrement l’eau de mer, quelle que soit la température affichée… ou se mouillent symboliquement. Après un échauffement collectif à 14h30, le coup de départ est donné à 15h.

Inscription: www.nieuwjaarsduik.be

Lumières d’hiver

Les 6, 7 et 8 janvier, Centre culturel de Herstal

Au lendemain des fêtes de fin d’année, le Festival Les lumières d’Hiver 2023 évoque la chaleur du feu de bois, les odeurs de pâtisseries qui sortent du four, les guirlandes qui s’illuminent… Tous ces moments de partage et de convivialité. Dans cette atmosphère se déroulent trois jours de spectacles pour les enfants de 0 à 6 ans.

Réservation: ccherstal. be