Les étapes de la recette :

1. Avec un grand couteau, coupez les homards en deux dans le sens de la longueur. Retirez la chair de la queue et coupez-la en morceaux.

2. Détachez les pinces et à l’aide d’un casse-noix et récupérer la chair. Ne les cassez pas, elles pourront être utilisées comme garniture. Conservez le corail s’il y en a.

3. Dans une poêle, faites revenir à feu doux les oignons et le céleri hachés avec la moitié de l’huile d’olive.

4. Ajoutez les têtes et les carapaces et faites dorer un moment. Mouillez avec le brandy, laissez évaporer, ajoutez les tomates concassées, une louche d’eau et faites bouillir doucement pendant 10 minutes. Ajoutez la crème fraîche et le corail et portez à ébullition, salez et poivrez.

5. Filtrez avec une passoire et réserver.

6. Prenez une grande poêle, faire revenir les morceaux de homard avec une cuillère d’huile d’olive à feu vif et ajouter la sauce au jus de crustacés.

7. Faites cuire les linguines selon les instructions du paquet avant d’égoutter.

8. Ajoutez les linguines à la sauce et mélangez. Dressez dans des assiettes creuses et ajoutez en décoration les pinces et de la ciboulette hachée.