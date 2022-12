Tout savoir sur le caviar : visite d’un élevage d’esturgeons en Pologne

Fondée en 1966 par Antoni Lakomiak, cette entreprise familiale s’est développée au fil des ans, en commençant avec une pisciculture de carpes à Goslawice. Si l’élevage de l’esturgeon démarre en 1992, c’est d’abord pour sa chair que le poisson préhistorique est commercialisé. Il faudra attendre 2003 pour que la production de caviar démarre…

Une affaire de famille

Jusqu’en 2014, la famille Lakomiak se spécialise dans l’élevage d’esturgeons et la production de caviar pour d’autres entreprises. Elle produit alors des boîtes de 1,8 kg, qui sont reconditionnées par d’autres. C’est Agata, avocate et fille d’Antoni, qui va lancer la marque Antonius Caviar en 2016. Et toute la famille est impliquée!

Szymon, le fils d’Antoni, est responsable de la production et s’occupe de l’élevage des poissons, tandis que sa femme, biologiste de formation, est en charge de la reproduction. Même la belle-sœur de Szymon est de la partie. Elle est en train de développer des cosmétiques à base de caviar. Et la prochaine génération est déjà en marche. À 5 ans, la fille de Szymon nourrit déjà les poissons…

L’année dernière, Antonius a commercialisé 42 tonnes de caviar – le double de l’année précédente! L’objectif, dans cinq ans, est d’atteindre les 70 tonnes. Tandis que si, en 2021,15% de l’or noir était vendu sous l’étiquette Antonius, cette année, ce pourcentage atteint les 25%. Antonius Caviar revendique en tout cas déjà le statut de premier producteur de caviar en Europe, alors qu’il est le deuxième producteur mondial, après le chinois Kaluga Queen. Présent depuis 2020 en Belgique, Antonius y a écoulé 160 kg de caviar en 2021, avec, comme ambassadeur, le chef étoilé Alain Bianchin qui, dans son restaurant d’Overijse, le sert par exemple sur un granité et un sorbet au Chant d’Éole, tout en pureté.

De l’œuf à l’œuf

Contrairement à de nombreuses marques, l’une des particularités d’Antonius Caviar est de proposer un caviar “de l’œuf à l’œuf”. La reproduction par insémination est effectuée à Goslawice. Ici, dans la ferme piscicole Rus, les esturgeons sont majoritairement russes et albino. Ils évoluent dans des bassins en béton alimentés par de l’eau cristalline de la réserve Natura 2000 aux abords de laquelle est installé le site. Plusieurs paramètres sont contrôlés: le débit de l’eau, l’oxygène, le PH, la température… Les esturgeons sont nourris à la main plusieurs fois par jour. "Les esturgeons russes ou sibériens ne grandissent pas de la même façon, on ne leur donne pas la même quantité de nourriture. Le russe grandit plus vite, mais il est beaucoup plus sensible", explique Szymon Lakomiak. Celui-ci souhaiterait néanmoins encore développer l’élevage de ce dernier, pour lequel la demande est élevée et qui est plus cher à la vente.

Au bout de trois ans, les esturgeons passeront leur première échographie, pour déterminer leur sexe. Les femelles seront conservées pour la production du caviar, les mâles pour leur chair. Avant leur abattage, les femelles passeront deux mois dans les eaux artésiennes très pures à 8°C. C’est ce qui donnera une homogénéité de saveur au produit final. Dans un laboratoire dernier cri, et dans un environnement stérile, on récupérera ensuite les gonades, qui contiennent les œufs, qui seront ensuite tamisés et lavés avec de l’eau filtrée, puis séchés. Selon la méthode russe dite malossol, on leur ajoutera enfin environ 3% de sel, et un peu de borax (un conservateur). Moins de 30 minutes seront nécessaires à cette opération pas plus, pour éviter que la texture des œufs ne s’abîme.

Balayer les idées reçues

©Natalia Lisovskaya - stock.adobe

Antonius Caviar propose ainsi un caviar non pasteurisé, non assemblé – une boîte contient toujours les œufs d’un même poisson – et non reconditionné, directement de l’éleveur au consommateur, en contrôlant toute la chaîne de production.

Les œufs de caviar peuvent être de couleur légèrement différentes dans le même poisson mais en général, l’osciètre a des grains plus clairs, qui tendent vers le gris, le marron ou le verdâtre et de taille légèrement supérieure au baerii. Celui-ci a des grains plus foncés, tirant vers le noir. Le premier a un goût plus fin, tandis que le second a une saveur plus intense.

Contrairement aux idées reçues, pour bien déguster le caviar, il ne faudra pas le servir trop froid, cela neutraliserait ses arômes. D’ailleurs, la meilleure façon de le goûter reste “à la royale”, à même la peau, sur le dos de la main, entre le pouce et l’index. Née au temps des tsars pour détecter un éventuel poison, cette méthode permet surtout de porter le caviar à la bonne température. Eh oui, il vaut mieux utiliser une cuillère en nacre plutôt qu’en métal pour éviter d’oxyder le caviar.

Lors d’une dégustation des meilleurs caviars osciètre et baerii de la marque Antonius, ce n’est finalement pas le premier, plus cher, qui a été le plus impressionnant… C’est un caviar six étoiles (classement opéré par Antonius, le six étoiles ayant des grains un peu plus gros que le cinq étoiles) sibérien de trois mois (le plus âgé du panel) qui arrive en tête, avec son côté à la fois pur et beurré en bouche. Szymon nous révèle un secret: "L’osciètre est meilleur plus âgé, quand il a 3 ou 4 mois, alors que le sibérien est déjà bon à partir de deux mois." Un caviar plus âgé, affiné, est donc meilleur qu’un caviar plus frais. Une révélation!

Excellent caviar, Antonius a déjà convaincu des chefs comme Bruno Verjus, de l’excellent Table (deux étoiles) à Paris, ou encore le Basque Martin Berasategui, trois étoiles à Lasarte-Oria.

L’ABC du caviar

©vkph - stock.adobe.com

Poisson osseux préhistorique, l’esturgeon serait plus vieux que les dinosaures… Parmi les 25 espèces répertoriées, seules quelques-unes sont aptes à produire du caviar. Mais chaque espèce a ses particularités, dont la masse d’œufs produite. On compte en général 500 g à 3 kg d’œufs pour un sibérien, 1 à 4 kg pour un esturgeon russe et 75 à 180 g pour un albino. En outre, il faudra au minimum 8 ans pour qu’un esturgeon sibérien ou un albino puisse produire des œufs, 10 ans pour le russe et jusqu’à 20 ans pour le beluga.

Ces particularités expliquent les différences de prix entre les différents caviars… Des prix qui flambent cette année ! Pas tant à cause du réchauffement climatique – qui pousse les femelles à réabsorber leurs œufs en cas de très forte chaleur –, mais surtout à cause de l’inflation galopante. Jusqu’à 17-18% pour la Pologne!

Un produit de luxe

À de tels prix, le caviar est un produit que l’on ne consomme pas en grande quantité. Il est donc délicat pour tout un chacun d’en appréhender la qualité, d’autant que le produit souffre souvent d’un manque de transparence. C’est pour cela qu’il est indispensable de contrôler l’étiquette inamovible qui se trouve au dos des boîtes scellées individuellement.

Celle-ci doit obligatoirement mentionner le code CITES, qui donne des informations sur l’espèce, l’origine du caviar, le producteur, son année et sa date d’extraction. Elle garantit ainsi sa traçabilité.

GUE ou BAE indiquera qu’il s’agit d’un gueldenstaedtii ou d’un baerii, mais deux codes espèce différents signifieront qu’il s’agit d’une espèce hybride. Il y a notamment beaucoup de poissons hybrides dans les élevages chinois… “C” signifiera “caviar d’élevage”, le sauvage étant interdit. Tandis que PL signifiera que l’esturgeon a été élevé en Pologne. Si deux codes pays apparaissent, il s’agira d’un produit qui aura été reconditionné. Il pourrait présenter une légère perte de goût ou d’oxydation. Une marque qui élève des esturgeons peut, si sa production est insuffisante, acheter des œufs à une autre pisciculture… D’où la nécessité, encore une fois, de contrôler l’étiquette.

Infos : www.antoniuscaviar.beBaeri: 30g-50g (48€-73€). Osciètre: 30g-50g (60,50€-92€). Albino 30g-50g (240€-400€).