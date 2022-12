Tendance : le grand retour des sabots

Une vieille histoire

Originellement conçu en une seule pièce, dans un bois vert pour éviter qu’il ne casse, le sabot apparaît dès la fin du XVe siècle en France et aux Pays-Bas, avant de se diffuser rapidement dans le reste de l’Europe du Nord. On l’apprécie pour la chaleur qu’il permet de conserver et sa sécurité : le bois est un isolant thermique et électrique et il protège aussi des chocs éventuels.

Jusqu’au XXe siècle, il est principalement porté par les paysans et les ouvriers. Il peut être en bois naturel, ou peint lorsqu’il est porté lors d’occasions particulières, mais il s’agit alors avant tout d’une pièce "pratique" et économique, plébiscitée par les classes populaires.

Si le sabot sort de sa campagne dès le début du siècle pour chausser les Américaines en vacances, ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’il se mue en un véritable accessoire de mode esthétique, porté par le mouvement hippie. Adopté en masse par cette jeunesse qui rejette le consumérisme, il va pourtant très vite, et paradoxalement, devenir un accessoire prisé… qui s’inscrit dans cette société de consommation tant décriée. Il se décline dans diverses matières et formes, avec un talon plat ou haut mais toujours en bois. Les égéries des années 1970 contribuent à son ascension dans la sphère fashion, avant qu’il ne disparaisse, distancé par les baskets et autres chaussures tendance de la décennie suivante. À partir des années 1990, les créateurs osent l’intégrer à leurs défilés, l’associent à des tenues grandioses, le transforment en pièces de luxe. Depuis, le sabot a quitté les catwalks pour conquérir le cœur des amatrices de mode, et en 2022, été comme hiver, de jour comme de nuit, il prend sa place dans la vie quotidienne.

L’hiver au chaud

On les avait déjà repérés cet été aux pieds des fashionistas, ils ne les ont toujours pas quittées. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les sabots se portent aussi par grand f roid. Certaines marques en proposent des modèles fourrés qu’on ose porter pieds nus. Quand ce n’est pas le cas, on n’hésite pas à les assortir d’une bonne grosse paire de chaussettes pour éviter de refroidir nos petons.

Le bon choix de chaussettes

Ringard ? Pas le moins du monde ! On vous l’accorde cependant, le look sabots-chaussettes est pointu et n’est pas assumé par tout le monde. Si vous passez le cap, attention au choix de la paire… Quitte à ce que vos chaussettes soient visibles de tous, autant opter pour une paire originale qui apportera une vraie plus-value à votre tenue. Il en existe désormais de toutes les couleurs et de toutes les matières. À paillettes, à carreaux, à lignes, à fleurs, transparentes (si, si), en coton, en laine, en cachemire, en (fausse) fourrure… les options sont multiples. Pour les plus frileux, reste toujours la solution classique: une paire de chaussettes noires ou un gros collant.

La tenue idéale

Vous avez trouvé les sabots de vos rêves, vous avez aussi un stock de paires de chaussettes toutes plus stylées les unes que les autres: bravo, vous êtes paré pour l’hiver ! Mais une question demeure: comment porter ces sabots, avec quelle tenue les assortir ?

Plusieurs options

©Jeanne Daas Instagram

Pour un look " so seventies ", confortable et sans prise de tête, vous pouvez opterpour un pantalon long dont le bas, large, viendra cacher une partie du sabot. On privilégiera un jean flare ou pattes d’éléphant par exemple, qu’on associera à un gros pull en laine un peu loose. Autre option, afficher fièrement ses sabots en en faisant la pièce phare de votre tenue. Pour ça, on se tournera vers une jupe, une robe fluide ou un pantalon qui laissent apparaître une partie de la jambe et mettent bien en valeur les chaussures. Les chaussettes seront pour leur part remontées et froissées au niveau des chevilles.